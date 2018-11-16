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15:01 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Асенсио обсудил с Моратой возможный трансфер в «Ювентус»

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Источник: Reuters

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио готов рассмотреть вариант с переездом в «Ювентус».

Согласно источнику, испанский футболист был впечатлен приемом, который оказали болельщики итальянского клуба нападающему Криштиану Роналду.

Отмечается, что хавбек обсудил трансфер в Турин с форвардом «Челси» Альваро Моратой, который ранее выступал за «Ювентус». При этом сообщается, что Асенсио хорошо относится к Массимилиано Аллегри и считает, что при нем он сможет добиться прогресса.

В текущем сезоне 22-летний Асенсио провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевых паса.

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