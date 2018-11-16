СМИ: Асенсио обсудил с Моратой возможный трансфер в «Ювентус»
Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио готов рассмотреть вариант с переездом в «Ювентус».
Согласно источнику, испанский футболист был впечатлен приемом, который оказали болельщики итальянского клуба нападающему Криштиану Роналду.
Отмечается, что хавбек обсудил трансфер в Турин с форвардом «Челси» Альваро Моратой, который ранее выступал за «Ювентус». При этом сообщается, что Асенсио хорошо относится к Массимилиано Аллегри и считает, что при нем он сможет добиться прогресса.
В текущем сезоне 22-летний Асенсио провел 17 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевых паса.