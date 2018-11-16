СМИ: Асенсио обсудил с Моратой возможный трансфер в «Ювентус»

Отмечается, что хавбек обсудил трансфер в Турин с форвардом «Челси» Альваро Моратой, который ранее выступал за «Ювентус». При этом сообщается, что Асенсио хорошо относится к Массимилиано Аллегри и считает, что при нем он сможет добиться прогресса.