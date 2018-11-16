Гендиректор «Барселоны» опроверг информацию о проблемах клуба с Дембеле

«У нас нет никаких проблем с Дембеле. Это абсолютно нормальная ситуация для молодого и талантливого игрока, который перешёл в большой клуб, где помимо него есть множество отличных футболистов. Ему ранее не приходилось с таким сталкиваться, поэтому ему необходимо время на адаптацию.



Он всё ещё очень молод, и ему впервые приходится подстраиваться под такой стиль игры. Мы можем подтвердить, что ему непросто. Он тоже это осознаёт. Сейчас мы прикладываем максимум усилий, чтобы он адаптировался как можно скорее.



На данный момент нам не поступало предложений по Дембеле, и мы не намерены проводить изменения в команде», — цитирует Сегуру ESPN.