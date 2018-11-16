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17:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Хамес вернется в «Реал»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес вернется в «Реал» летом 2019 года. Как утверждает Diario AS, мюнхенский клуб не собирается выкупать 27-летнего колумбийца.

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Источник: РИА "Новости"

Хамес также не хочет оставаться в Германии: он недоволен количеством игровой практики, получаемой в «Баварии». Колумбиец находится в напряженных отношениях с главным тренером мюнхенцев Нико Ковачем.

Хамес перешел в «Баварию» летом 2017 года на правах аренды, рассчитанной на два сезона. Данное соглашение предполагает возможность выкупа колумбийца за 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Хамес провел 11 матчей за «Баварию», забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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