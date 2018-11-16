СМИ: Хамес вернется в «Реал»

Источник: РИА "Новости"

Хамес также не хочет оставаться в Германии: он недоволен количеством игровой практики, получаемой в «Баварии». Колумбиец находится в напряженных отношениях с главным тренером мюнхенцев Нико Ковачем.

Хамес перешел в «Баварию» летом 2017 года на правах аренды, рассчитанной на два сезона. Данное соглашение предполагает возможность выкупа колумбийца за 40 миллионов евро.