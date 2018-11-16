«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 34 млн за бразильского форварда Эвертона

По данным источника, скауты английского клуба находятся в Бразилии и следят за выступлениями футболиста. «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за него порядка € 34 млн.

При этом сумма отступных в его контракте составляет € 60 млн. Также форвард входит в сферу интересов «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне 22-летний Эвертон провёл за «Гремио» 36 матчей во всех турнирах, стал автором 15 забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. В августе Эвертон был вызван в сборную Бразилии, приняв участие в товарищеских матчах с США (2:0) и Сальвадором (5:0), отыграв в общей сложности 46 минут, но не отметился результативными действиями.