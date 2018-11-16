«Я тут и я по-прежнему борюсь»: Фернандо Риксен отказывается умирать

Источник: AFP 2018

Драки и золото

В «Рейнджерс» Дика Адвоката он затевал потасовку с Канчельскисом, а затем, уже под руководством Алекса Маклиша, дважды брал золото шотландской премьер-лиги. В «Зените» — кстати, снова при Адвокате — дрался с Радимовым и побеждал в чемпионате России и Кубке УЕФА. Где бы ни появлялся Фернандо Риксен, он везде пускал в ход кулаки и становился чемпионом. Такой уж характер.

Дух бойца

Пять лет назад он услышал страшное: осенью 2013-го врачи диагностировали ему боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу конечностей. Средняя продолжительность жизни у большинства пациентов — от четырех до пяти лет, Риксену прогнозировали от силы полтора — два года. Полная мышечная атрофия — и смерть из-за отказа дыхательных мышц.

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Тогда же 37-летний экс-полузащитник сине-бело-голубых пришел на один из голландских телеканалов — давать интервью по поводу выхода его автобиографии «Дух бойца» — и рассказал там о диагнозе. Голос уже плохо его слушался, речь звучала нестройно. Но он хотя бы говорил. И уж точно не собирался слушать прогнозы врачей: он ведь всегда дрался — и всегда побеждал.

«Я хочу быть первым человеком в мире, одолевшим БАС. Кто-то же должен это сделать», — произнес Риксен позже.

С миру по нитке

Помогать ему взялись всем миром: и друзья — «Рейнджерс» организовал ряд благотворительных матчей в его честь, «Зенит» взял на себя расходы по лечению в Санкт-Петербурге, — и «враги» — принципиальнейший соперник «рейнджеров» «Селтик» провел встречу в поддержку голландца.

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«Дожить до конца года»

Первые год-полтора после диагноза — те самые, что врачи отвели ему на жизнь — были для Риксена самыми активными, потому что он все еще, пусть и с трудом, мог ходить. Фернандо совершал символический удар по мячу перед началом матча в его честь на «Айброксе», возил семью в Диснейленд, приезжал на вручение «Золотого мяча» по приглашению Зеппа Блаттера. И каждый раз на вопрос о своих целях отвечал: «Дожить до конца года».

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Встреча с Роналду

Цель эта всякий раз ему покорялась, а вот ходьба давалась все с большим трудом. Осенью 2016-го Риксен побывал на матче «Реала» — его лично позвал Роналду, который после игры встретился с голландцем, подарил свою футболку и сделал фотографию на память. Фернандо к тому моменту уже не мог передвигаться без кресла-каталки. И улыбаться тоже не мог.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BXC41OnFSLu/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXC41OnFSLu/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXC41OnFSLu/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by zenit_spb (@zenit_spb)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-27T09:33:24+00:00">Jul 27, 2017 at 2:33am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Десятилетие чемпионства

В какой-то момент он со всей семьей — женой Вероникой и дочками Изабеллой и Кристиной — переехал в собственный дом в Валенсии: местный климат подходил ему куда лучше, чем голландский или шотландский. Там же летом 2017-го он отпраздновал 41-й день рождения, получив поздравления, в том числе, и от «Зенита». Через несколько месяцев петербуржцы праздновали десятилетие первого российского чемпионства, неотъемлемой частью которого был сам Риксен. Голландец приехать не смог, но в Петербурге о нем не забыли: всю выручку от продажи атрибутики, посвященной победе в чемпионате России-2007 сине-бело-голубые передали Фернандо.

Овация на «Айброкс»

В тот же день, когда зенитовцы вспоминали события десятилетней давности, Риксен находился в Шотландии, на матче «Рейнджерс» — «Хэмилтон». Голландца вывезли на поле в инвалидном кресле на второй минуте игры, и «Айброкс» встретил его овацией. Время было выбрано не случайно — во времена игры в Глазго он носил футболку со вторым номером.

Статуя у стадиона «Фортуны»

Болельщики голландской «Фортуны» — клуба, в котором начался спортивный путь Риксена — полгода собирали деньги, на которые у стадиона в Ситтарде была установлена бронзовая статуя футболиста.

На торжественной церемонии открытия в январе 2018-го присутствовали многие бывшие игроки «Фортуны» — например, Марк ван Боммел, — и сдержать слезы удалось далеко не всем.

Потеря речи и компьютер Хокинга

Нынешний год вообще самый тяжелый для Риксена, но из драки вылезать он так и не собирается. В мае стало известно, что Фернандо потерял способность говорить. Его биограф и друг Винсент де Врис рассказал, что болезнь разрушила его органы речи, из рук и ног исчезла сила, и единственный способ коммуникации с окружающим миром — моргание глазами.

На помощь пришла одна голландская компания: в начале осени Риксену подарили специальный компьютер, позволяющий синтезировать речь — точно такой же был у знаменитого физика-теоретика Стивена Хокинга, который был болен БАС и прожил с ним более 50 лет. За счет движения глаз Фернандо мог управлять экраном монитора, составлять предложения и озвучивать их.

Это изменило мою жизнь. Теперь я снова могу общаться с близкими и рассказать им, как себя чувствую. Теперь я опять могу шутить и просто болтать с ними. Не стоит грустить из-за моей болезни. Это жизнь, нужно принимать ее такой, какая она есть. Я тут, и я по-прежнему борюсь.

Ошибка медсестры

На днях Риксен едва не умер из-за ошибки медсестры. Де Врис рассказал, что они с Фернандо были в Шотландии, как вдруг бывшему футболисту стало плохо. В больнице одна из медсестер уложила его на спину, что делать категорически запрещено — в легких Риксена скапливается жидкость, их чистят несколько раз в день. Несколько часов, по признанию самого экс-зенитовца, он провел в агонии, но ошибку вовремя заметили — и голландец выжил.