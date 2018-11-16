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20:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Милан» и «Ювентус» сразятся за Фабинью

Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью может покинуть клуб в январе. Как утверждает Sport Mediaset, на 25-летнего бразильца претендуют «Милан» и «Ювентус».

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Источник: AFP 2018

Оба клуба заинтересованы в укреплении средней линии: «россонери» потеряли хавбека Лукаса Билью, а «бьянконери» — полузащитника Эмре Джана из-за травм. Трансферная стоимость Фабинью составляет 45 миллионов евро, согласно transfermarkt.

В текущем сезоне Фабинью провел 8 матчей за «Ливерпуль» и не отметился результативными действиями.

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