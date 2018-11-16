СМИ: «Милан» и «Ювентус» сразятся за Фабинью
Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью может покинуть клуб в январе. Как утверждает Sport Mediaset, на 25-летнего бразильца претендуют «Милан» и «Ювентус».
Полузащитник «Ливерпуля» Фабинью может покинуть клуб в январе. Как утверждает Sport Mediaset, на 25-летнего бразильца претендуют «Милан» и «Ювентус».
Оба клуба заинтересованы в укреплении средней линии: «россонери» потеряли хавбека Лукаса Билью, а «бьянконери» — полузащитника Эмре Джана
В текущем сезоне Фабинью провел 8 матчей за «Ливерпуль» и не отметился результативными действиями.