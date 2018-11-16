«Барселона» поздравила Месси с 15-летием со дня дебюта за клуб
«Барселона» поздравила нападающего Лионеля Месси с 15-летием со дня первого матча за каталонский клуб. Форвард дебютировал за
«Барселона» поздравила нападающего Лионеля Месси с 15-летием со дня первого матча за каталонский клуб. Форвард дебютировал за
— 15 лет со дня дебюта короля, — так прокомментировал это событие официальный Твиттер «Барселоны», опубликовав поздравительный видеоролик.
Месси в составе «Барселоны» девять раз становился чемпионом Испании, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
В текущем сезоне Месси провел 13 матчей за