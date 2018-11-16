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20:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» поздравила Месси с 15-летием со дня дебюта за клуб

«Барселона» поздравила нападающего Лионеля Месси с 15-летием со дня первого матча за каталонский клуб. Форвард дебютировал за сине-гранатовых 16 ноября 2003 года в товарищеском матче против «Порту» (0:2).

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— 15 лет со дня дебюта короля, — так прокомментировал это событие официальный Твиттер «Барселоны», опубликовав поздравительный видеоролик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Месси в составе «Барселоны» девять раз становился чемпионом Испании, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Месси провел 13 матчей за сине-гранатовых, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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