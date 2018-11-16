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20:31 (мск), источник: Чемпионат.com

18-летний хавбек «Боруссии» Санчо признан лучшим игроком Бундеслиги в октябре

Лучшим игроком Бундеслиги по итогам октября признан 18-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

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Источник: AFP 2018
Футбол
Германия 2018/2019
Тур 12, 24.11.2018, 17:30
Майнц
-Боруссия Д-

В октября он провёл три матча в чемпионате Германии, стал автором трёх забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей.

В борьбе за эту награду Санчо опередил своего партнёра по команде Ашрафа Хакиши, Марцеля Хальстенберга («РБ Лейпциг»), а также Луку Йовича и Себастьяна Аллера (оба — «Айнтрахт»).

Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити» за € 7,84 млн.

Стоит отметить, что в октябре Санчо дебютировал за сборную Англии в матче Лиги наций с Хорватией (0:0), выйдя на поле в концовке встречи. 15 ноября хавбек отыграл все 90 минут за национальную сборную в матче с США (3:0), отметившись голевой передачей.

Боруссия Д
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