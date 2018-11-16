18-летний хавбек «Боруссии» Санчо признан лучшим игроком Бундеслиги в октябре
Лучшим игроком Бундеслиги по итогам октября признан 18-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Лучшим игроком Бундеслиги по итогам октября признан 18-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В октября он провёл три матча в чемпионате Германии, стал автором трёх забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей.
В борьбе за эту награду Санчо опередил своего партнёра по команде Ашрафа Хакиши, Марцеля Хальстенберга («РБ Лейпциг»), а также Луку Йовича и Себастьяна Аллера (оба — «Айнтрахт»).
Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити» за € 7,84 млн.
Стоит отметить, что в октябре Санчо дебютировал за сборную Англии в матче Лиги наций с Хорватией (0:0), выйдя на поле в концовке встречи. 15 ноября хавбек отыграл все 90 минут за национальную сборную в матче с США (3:0), отметившись голевой передачей.