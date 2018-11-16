18-летний хавбек «Боруссии» Санчо признан лучшим игроком Бундеслиги в октябре

Источник: AFP 2018

Футбол Германия 2018/2019 Тур 12, 24.11.2018, 17:30 Майнц - Боруссия Д -

В октября он провёл три матча в чемпионате Германии, стал автором трёх забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей.

В борьбе за эту награду Санчо опередил своего партнёра по команде Ашрафа Хакиши, Марцеля Хальстенберга («РБ Лейпциг»), а также Луку Йовича и Себастьяна Аллера (оба — «Айнтрахт»).

Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити» за € 7,84 млн.