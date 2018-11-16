Марадона задремал прямо на тренерской скамье. Диего, не останавливайтесь!
Знаменитый аргентинец снова не заставляет скучать.
Знаменитый аргентинец снова не заставляет скучать.
Диего Марадона — это когда несколько месяцев без скандалов слишком много. Вспоминать его безумное поведение на ЧМ-2018 нет никакого смысла. Как минимум потому что с ним уже случались куда более свежие происки тёмных сил.
Вот, например, последняя история.
Матч между «Дорадос» и «Минерос» во втором дивизионе чемпионата Мексики явно был не самым интересным. Диего не стал терять время зря и решил вздремнуть, прямо на скамейке.
Самое смешное, что в этот момент, видимо, зазвонил телефон, и Марадона смущённо вздрогнул. Попытался ответить, но когда почувствовал, что у него это не получается, просто убрал телефон подальше.
Ниже ещё несколько историй с его участием лишь за период работы в Мексике. Он, напомню, пока не продлился и трёх месяцев.
Формально Диего является техническим директором нового клуба, но по сути исполняет роль тренера. Поэтому присутствует на скамейке, посещает
На первой же его
Танцы после побед в последнее время стали фишкой
Техника и тактика — дела приходящие, а вот научиться стильно праздновать голы дано не каждому. Как только у «Дорадос» пошли успехи, Марадона смекнул дать тренинг по катанию на пузе. Для лучшего скольжения в траву налили побольше воды. И плевать, что футболисты барахтались как свинюшки в грязи, — зато в игре будут на стиле.
30 октября Диего исполнилось 58 лет, и команда устроила ему сюрприз. Перед началом тренировки футболисты «Дорадос» надели футболки с изображением тренера и вручили торт с его фигуркой. Когда Марадона вышел из подтрибунки, ему устроили праздничные овации. Но спустя пару минут взяли за голову и опустили лицом прямо в торт.
Ну, с прошедшим, что ли.