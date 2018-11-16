Марадона задремал прямо на тренерской скамье. Диего, не останавливайтесь!

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Диего Марадона — это когда несколько месяцев без скандалов слишком много. Вспоминать его безумное поведение на ЧМ-2018 нет никакого смысла. Как минимум потому что с ним уже случались куда более свежие происки тёмных сил.

Вот, например, последняя история.

Матч между «Дорадос» и «Минерос» во втором дивизионе чемпионата Мексики явно был не самым интересным. Диего не стал терять время зря и решил вздремнуть, прямо на скамейке.

Самое смешное, что в этот момент, видимо, зазвонил телефон, и Марадона смущённо вздрогнул. Попытался ответить, но когда почувствовал, что у него это не получается, просто убрал телефон подальше.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jvg3PgkHM_4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ниже ещё несколько историй с его участием лишь за период работы в Мексике. Он, напомню, пока не продлился и трёх месяцев.

Эстетские замечания

Формально Диего является техническим директором нового клуба, но по сути исполняет роль тренера. Поэтому присутствует на скамейке, посещает пресс-конференции и делает всё то, что и должен делать, будучи главным.



На первой же его пресс-конференции журналисты спросили Диего об одном из матчей ЧМ-2018. Тот ответил: «Матч, в котором Мексика победила Германию, — это лучшая игра, чтобы смотреть её спокойно, куря косячок, спокойненько». В этом моменте он показал на пальцах, как можно было бы это сделать. «Это футбол», — уточнил директор шокированным журналистам.

Необычные танцы

Танцы после побед в последнее время стали фишкой тренера-Марадоны. У него особый стиль: Диего трясёт грудью и активно виляет попой. После победной игры с «Меридой» он плясал, как ваша двоюродная тётушка на той самой семейной пьянке. Но тут его можно понять: «Дорадос» досрочно вышел в финальную часть Апертуры — первой части чемпионата.

Уроки стиля

Техника и тактика — дела приходящие, а вот научиться стильно праздновать голы дано не каждому. Как только у «Дорадос» пошли успехи, Марадона смекнул дать тренинг по катанию на пузе. Для лучшего скольжения в траву налили побольше воды. И плевать, что футболисты барахтались как свинюшки в грязи, — зато в игре будут на стиле.

День рождения

30 октября Диего исполнилось 58 лет, и команда устроила ему сюрприз. Перед началом тренировки футболисты «Дорадос» надели футболки с изображением тренера и вручили торт с его фигуркой. Когда Марадона вышел из подтрибунки, ему устроили праздничные овации. Но спустя пару минут взяли за голову и опустили лицом прямо в торт.