Текущие события
Футбол. Лига наций
22:45
Нидерланды
Франция
Футбол. Лига наций
22:45
Словакия
Украина
Футбол. Лига наций
22:45
Уэльс
Дания
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Болгария
Футбол. Лига наций
22:45
Словения
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Армения
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Македония
Футбол. Сборные
23:00
Бразилия
Уругвай
Футбол. Сборные
17.11
Аргентина
Мексика
Футбол. Сборные
17:25
ОАЭ0
Боливия0
Футбол. Сборные
17.11
Чили
Коста-Рика
Футбол. Сборные
17.11
Гондурас
Панама
Футбол. Сборные
13:30
Япония1
Венесуэла1
Все события
Фоторепортажи
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
10Сборная России крупно проиграла команде Германии
21:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Матч ТВ» приобрел права на показ Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Телеканал «Матч ТВ» приобрел медиаправа на трансляцию матчей двух самых престижных южноамериканских клубных футбольных турниров — Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка — на сезоны 2019−2022 годов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в пресс-релизе канала, условия контракта предполагают возможность показа всех матчей обоих турниров и 32 выпусков общей обзорной программы.

Кроме того, тематический телеканал «Матч! Футбол 2» покажет прямую трансляцию ответного финального матча Кубка Либертадорес этого сезона между аргентинскими клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», который пройдет 24 ноября. В первом матче была зафиксирована ничья 2:2.

Кубок Либертадорес — аналог Лиги чемпионов УЕФА, футбольный турнир под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола, в котором играют лучшие клубы Южной Америки. Южноамериканский кубок — аналог Лиги Европы и второй по значимости клубный турнир Южной Америки.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Русские забыли дома допинг": что говорят в Германии об игре сборной России
Транькову угрожают после слов о Загитовой
Забыть и двигаться дальше: сборная России готовится к Швеции
Российские фигуристы побили мировой рекорд в парном катании
РФС предложил РПЛ и клубам самим оплатить внедрение системы VAR
Сон на скамейке и безумные танцы: чем занимается Марадона
Алина Загитова: Перед стартами меня начинает всё бесить
Футболист сборной России пропустит еще 2-3 недели из-за травмы
«Спартак» проиграл «Локомотиву» в домашнем матче чемпионата КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь