«Матч ТВ» приобрел права на показ Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в пресс-релизе канала, условия контракта предполагают возможность показа всех матчей обоих турниров и 32 выпусков общей обзорной программы.

Кроме того, тематический телеканал «Матч! Футбол 2» покажет прямую трансляцию ответного финального матча Кубка Либертадорес этого сезона между аргентинскими клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», который пройдет 24 ноября. В первом матче была зафиксирована ничья 2:2.