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22:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Икер Касильяс: Вернулся бы в «Реал», если бы меня позвали обратно

Голкипер «Порту» Икер Касильяс признался, что хотел бы вернуться в «Реал». 37-летний испанец выступал за «королевский клуб» с 1998 по 2015 год.

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Источник: РИА "Новости"

— Если бы мне однажды позвонили из сборной и предложили бы вернуться, я был бы очень рад, — приводит слова Касильяса L'Equipe. — Если бы позвали обратно в «Реал»? Конечно, я бы согласился вернуться. Я не могу забыть место, где я вырос. Однако считаю, что решение покинуть «Реал» было правильным. Если бы я остался, все могло бы закончиться плохо.

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей за «драконов» в чемпионате Португалии и пропустил 6 голов.

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