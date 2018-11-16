Князь Монако посоветовал Рыболовлеву отказаться от футбольного клуба

Источник: AP 2018

Рыболовлева обвиняют в финансовых махинациях и коррупции. Стоит отметить, что бизнесмен является владельцем футбольного клуба «Монако», который выступает в чемпионате Франции.

По информации французских СМИ, князь Альбер II посоветовал Рыболовлеву отказаться от руководства клубом, если его вина будет доказана.