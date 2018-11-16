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23:19 (мск), источник: Газета.Ру

Князь Монако посоветовал Рыболовлеву отказаться от футбольного клуба

Князь Монако Альбер II высказался о ситуации с российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым, передает ТАСС.

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Источник: AP 2018

Рыболовлева обвиняют в финансовых махинациях и коррупции. Стоит отметить, что бизнесмен является владельцем футбольного клуба «Монако», который выступает в чемпионате Франции.

По информации французских СМИ, князь Альбер II посоветовал Рыболовлеву отказаться от руководства клубом, если его вина будет доказана.

«Следует дать возможность юстиции проделать свою работу до конца. Если подозрения подтвердятся, я думаю, что сам Рыболовлев откажется по поста президента футбольного клуба «Монако», — сказал он.

Повестку из Монако Рыболовлев будет ждать в Москве
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12 ноября© Ньюстюб
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