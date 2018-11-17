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10:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Шкртел отказался продлевать контракт с «Фенербахче» и перейдет в «Рейнджерс»

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел не намерен продлевать контракт с турецким клубом и хочет продолжить карьеру в чемпионате Шотландии.

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Об этом сообщает CNN Turk.

В приобретении 33-летнего словацкого защитника заинтересован «Рейнджерс». На покупке Шкртела лично настаивает главный тренер шотландского клуба Стивен Джеррард, с которым они вместе выступали за «Ливерпуль» с 2008 по 2015 год. Контракт футболиста истекает по окончании текущего сезона.

Стоит отметить, что «Рейнджерс» пытался приобрести Шкртела ещё во время летнего трансферного окна.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Шкртел провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. С 2004 по 2007 год он выступал за «Зенит», проведя в составе сине-бело-голубых более 100 матчей.

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