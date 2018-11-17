Шкртел отказался продлевать контракт с «Фенербахче» и перейдет в «Рейнджерс»

Об этом сообщает CNN Turk.

В приобретении 33-летнего словацкого защитника заинтересован «Рейнджерс». На покупке Шкртела лично настаивает главный тренер шотландского клуба Стивен Джеррард, с которым они вместе выступали за «Ливерпуль» с 2008 по 2015 год. Контракт футболиста истекает по окончании текущего сезона.

Стоит отметить, что «Рейнджерс» пытался приобрести Шкртела ещё во время летнего трансферного окна.