Шкртел отказался продлевать контракт с «Фенербахче» и перейдет в «Рейнджерс»
Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел не намерен продлевать контракт с турецким клубом и хочет продолжить карьеру в чемпионате Шотландии.
Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел не намерен продлевать контракт с турецким клубом и хочет продолжить карьеру в чемпионате Шотландии.
Об этом сообщает CNN Turk.
В приобретении 33-летнего словацкого защитника заинтересован «Рейнджерс». На покупке Шкртела лично настаивает главный тренер шотландского клуба Стивен Джеррард, с которым они вместе выступали за «Ливерпуль» с 2008 по 2015 год. Контракт футболиста истекает по окончании текущего сезона.
Стоит отметить, что «Рейнджерс» пытался приобрести Шкртела ещё во время летнего трансферного окна.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Шкртел провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. С 2004 по 2007 год он выступал за «Зенит», проведя в составе