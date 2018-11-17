Агент Фалькао хочет, чтобы игрок перешел в «Реал»
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может зимой перейти в «Реал», утверждает Marca.
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может зимой перейти в «Реал», утверждает Marca.
Агент колумбийца Жорже Мендеш ищет новый клуб для своего клиента и предложил его мадридскому клубу. Контракт игрока с монегасками рассчитан до 2020 года.
«Монако» занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, а владелец клуба Дмитрий Рыболовлев находится в центре крупного коррупционного скандала, поэтому агент Фалькао хочет воспользоваться этим, чтобы организовать переход в «Реал». Рассматривается вариант аренды на полгода.