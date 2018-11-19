Самые опасные в мире стадионы: страшно играть, страшно болеть

1. Стадион Альберто Х. Армандо, известный также как «Бомбонера». Домашнее поле клуба «Бока Хуниорс»
Название стадиона происходит из его архитектурной особенности: одна из трибун усечена, благодаря чему поле напоминает шоколадную коробку.
Когда фанаты шумят и вскакивают на ноги, стадион трясет в прямом смысле слова. Легенда «Ривер Плейт» Хернана Креспо вспоминает, как в 18 лет впервые играл там со своей командой.
«Когда говорят, что “Бомбонера” содрогается, это не фигура речи, а чистая правда. Я помню, мне было восемнадцать, я был на поле и подумал, что это у меня ноги трясутся. Но нет, это люди так раскачали, было нелегко».
Креспо считает, что это происходит от того, что стадион плохо спроектирован. По его мнению, играть на этом поле небезопасно.
В 2013 году после гибели болельщика в потасовке в Аргентине был введен пятилетний запрет на посещение матчей фанатами
Поэтому фанаты команд, вышедших в финал Copa Libertadores, не смогут прийти друг к другу в гости в эти выходные.
2. Стадион «Райко Митич» (до декабря 2014 года — Стадион «Црвена Звезда»). Домашнее поле белградского клуба «Црвена Звезда»
Тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп после неожиданного поражения от сербской «Црвены Звезды» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов на этой неделе сказал, что его команда так и не смогла нащупать свою игру.
Возможно, они были просто напуганы? Немудрено, когда на поле приходится идти через такое…
Не очень гостеприимно, да?
Стадион «Райко Митич» — домашнее поле чемпиона Сербии с 1963 года и всемирно известен своим шумом.
А так стадион выглядел перед игрой «Ливерпуль» — «Црвена Звезда» в минувший вторник.
3. Стадион Эрнандо Силес,
Этот стадион, названный в честь боливийского политика, расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря и является одним из самых высокогорных стадионов в мире. Играть в футбол при таком дефиците кислорода кажется немыслимым.
Местные футболисты и болельщики в силу привычки чувствуют себя на такой высоте вполне нормально, но приезжим приходится туго.
В 2009 году сборная Аргентины, которую в то время тренировал Диего Марадона, проиграла боливийцам в
В 2013 году
В 2007 году ФИФА запретила проводить матчи на высоте, превышающей 2500 метров. Тогда президент Боливии Эво Моралес заявил, что это не только дискриминация в отношении Боливии, но и удар по всему мировому спорту.
Вскоре на фоне протестов в ряде стран ФИФА отменила запрет.
4. «Тюрк Телеком Арена», домашний стадион клуба «Галатасарай», Стамбул, Турция
Вот так фанаты «Галатасарая» наблюдают открытую тренировку их команды в преддверии встречи с другим стамбульским клубом и заклятым соперником — «Фенербахче».
Нетрудно представить, что творится на трибунах во время самого матча и на улицах Стамбула по его окончании. Нередко доходит и до потасовок, в которых могут принять участие и сами игроки.
Недавно сразу трое футболистов получили дисквалификацию за послематчевую драку, которой увенчалось стамбульское дерби.
Бывший стадион «Галатасарая» — «Али Сами Ен» — тоже был, скажем прямо, не подарок. «Добро пожаловать в ад!» — таким баннером встречали турецкие болельщики именитые европейские клубы. Жестокие стычки на стадионе и за его пределами были обычным явлением.
«Я никогда не испытывал ничего подобного, как на встрече с «Галатасараем», — признался Райан Гиггз из «Манчестер Юнайтед» в середине 1990-х годов.
Старый стадион закрыли в 2011 году, но неприветливые фанаты никуда не делись. На новом домашнем стадионе «Галатасарая» царит прежняя атмосфера.
5. Стадион
Сразу несколько особенностей делают этот третий по величине итальянский стадион весьма опасным.
Пока неясно, будет ли руководство клуба ремонтировать
Говорят, что атмосферу любого стадиона создают болельщики. Отчасти это так, но нельзя будет забрать с собой ауру, витающую здесь с тех пор, как игравший в 1986−87 годах за клуб Марадона привел «Наполи» к его первому чемпионскому титулу Италии.
6. Стадион Фейеноорд. Больше известен как de Kuip («бадья»). Роттердам, Нидерланды
Пожалуй, это самый «горластый» стадион в Голландии. Здесь стоит такой ушераздирающий шум, что можно оглохнуть.
Причин тому две.
Главный противник местного «Фейеноорда» — столичный клуб «Аякс». Соперничают они, можно сказать, на классовой основе.
Роттердам, в отличие от зажиточного и облагороженного Амстердама, считается рабочим городом.
Так что если нагрянут «буржуи» к «пролетариям» — берегите уши.
7. Стадион «Месталья», Валенсия, Испания
У «Валенсии» не так много спортивных трофеев, как у других грандов испанской Ла Лиги, таких как «Реал Мадрид» или «Барселона». Зато фанаты у этого футбольного клуба очень требовательные (Гари Невилл не даст соврать).
Но чем же страшен стадион? На его северной трибуне есть невероятно крутой участок. У игроков на поле создается ощущение, что строгие болельщики нависают над ними и контролируют каждый их шаг. А у болельщиков кружится голова.
Для фанатов гостевых команд отведен сектор в
Всё это, впрочем, не повод отказаться от похода на стадион. Но мы вас предупредили.