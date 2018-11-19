Текущие события
Футбол. Лига наций
20:00
Андорра
Латвия
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:30
Катар
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Словакия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Болгария
Словения
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Македония
Гибралтар
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Армения
Все события
Фоторепортажи
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
18:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Самые опасные в мире стадионы: страшно играть, страшно болеть

Би-би-си составила список самых опасных в мире футбольных стадионов, где одинаково не по себе и игрокам, и болельщикам.

Наверх

1. Стадион Альберто Х. Армандо, известный также как «Бомбонера». Домашнее поле клуба «Бока Хуниорс»

Источник: AFP 2018

Название стадиона происходит из его архитектурной особенности: одна из трибун усечена, благодаря чему поле напоминает шоколадную коробку.

Когда фанаты шумят и вскакивают на ноги, стадион трясет в прямом смысле слова. Легенда «Ривер Плейт» Хернана Креспо вспоминает, как в 18 лет впервые играл там со своей командой.

«Когда говорят, что “Бомбонера” содрогается, это не фигура речи, а чистая правда. Я помню, мне было восемнадцать, я был на поле и подумал, что это у меня ноги трясутся. Но нет, это люди так раскачали, было нелегко».

Креспо считает, что это происходит от того, что стадион плохо спроектирован. По его мнению, играть на этом поле небезопасно.

В 2013 году после гибели болельщика в потасовке в Аргентине был введен пятилетний запрет на посещение матчей фанатами команд-гостей. В этом году срок запрета истек, но он остается в силе для так называемой «большой пятерки» — «Бока Хуниорс», «Индепендьенте», «Ривер Плейт», «Расинг» и «Сан-Лоренсо».

Поэтому фанаты команд, вышедших в финал Copa Libertadores, не смогут прийти друг к другу в гости в эти выходные.

2. Стадион «Райко Митич» (до декабря 2014 года — Стадион «Црвена Звезда»). Домашнее поле белградского клуба «Црвена Звезда»

Источник: AFP 2018

Тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп после неожиданного поражения от сербской «Црвены Звезды» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов на этой неделе сказал, что его команда так и не смогла нащупать свою игру.

Возможно, они были просто напуганы? Немудрено, когда на поле приходится идти через такое…

Во время загрузки произошла ошибка.

Не очень гостеприимно, да?

Стадион «Райко Митич» — домашнее поле чемпиона Сербии с 1963 года и всемирно известен своим шумом.

А так стадион выглядел перед игрой «Ливерпуль» — «Црвена Звезда» в минувший вторник.

Во время загрузки произошла ошибка.

3. Стадион Эрнандо Силес, Ла-Пас, Боливия

Источник: AFP 2018

Этот стадион, названный в честь боливийского политика, расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря и является одним из самых высокогорных стадионов в мире. Играть в футбол при таком дефиците кислорода кажется немыслимым.

Местные футболисты и болельщики в силу привычки чувствуют себя на такой высоте вполне нормально, но приезжим приходится туго.

В 2009 году сборная Аргентины, которую в то время тренировал Диего Марадона, проиграла боливийцам в Ла-Пасе со счетом 1−6. Было видно невооруженным глазом, что футболистам трудно дышать, не то что бегать.

В 2013 году бело-голубые снова приехали в гости. При счете 1−1 капитану аргентинцев Лионелю Месси стало плохо. Со стороны казалось, что его стошнило, хотя сам Месси утверждал позднее, что ничего такого не было. А полузащитнику Анхелю Ди Марии пришлось давать кислородную маску.

В 2007 году ФИФА запретила проводить матчи на высоте, превышающей 2500 метров. Тогда президент Боливии Эво Моралес заявил, что это не только дискриминация в отношении Боливии, но и удар по всему мировому спорту.

Вскоре на фоне протестов в ряде стран ФИФА отменила запрет.

4. «Тюрк Телеком Арена», домашний стадион клуба «Галатасарай», Стамбул, Турция

Источник: Reuters

Вот так фанаты «Галатасарая» наблюдают открытую тренировку их команды в преддверии встречи с другим стамбульским клубом и заклятым соперником — «Фенербахче».

Нетрудно представить, что творится на трибунах во время самого матча и на улицах Стамбула по его окончании. Нередко доходит и до потасовок, в которых могут принять участие и сами игроки.

Недавно сразу трое футболистов получили дисквалификацию за послематчевую драку, которой увенчалось стамбульское дерби.

Бывший стадион «Галатасарая» — «Али Сами Ен» — тоже был, скажем прямо, не подарок. «Добро пожаловать в ад!» — таким баннером встречали турецкие болельщики именитые европейские клубы. Жестокие стычки на стадионе и за его пределами были обычным явлением.

«Я никогда не испытывал ничего подобного, как на встрече с «Галатасараем», — признался Райан Гиггз из «Манчестер Юнайтед» в середине 1990-х годов.

Старый стадион закрыли в 2011 году, но неприветливые фанаты никуда не делись. На новом домашнем стадионе «Галатасарая» царит прежняя атмосфера.

5. Стадион Сан-Паоло, Неаполь, Италия

Источник: Reuters

Сразу несколько особенностей делают этот третий по величине итальянский стадион весьма опасным.

Во-первых, он построен на вулканической породе, а Италия находится в сейсмически опасной зоне. Кроме того, он считается одним из самых шумных в Европе. И дело не только в громкоголосых фанатах Партенопеи, как нежно называют они свой футбольный клуб «Наполи», но и в особенностях постройки.

В-третьих, вызывает много нареканий состояние Сан-Паоло — якобы сам президент клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в начале года сравнил стадион с туалетом.

Пока неясно, будет ли руководство клуба ремонтировать Сан-Паоло или перевезет «Наполи» на другое поле.

Говорят, что атмосферу любого стадиона создают болельщики. Отчасти это так, но нельзя будет забрать с собой ауру, витающую здесь с тех пор, как игравший в 1986−87 годах за клуб Марадона привел «Наполи» к его первому чемпионскому титулу Италии.

6. Стадион Фейеноорд. Больше известен как de Kuip («бадья»). Роттердам, Нидерланды

Источник: Reuters

Пожалуй, это самый «горластый» стадион в Голландии. Здесь стоит такой ушераздирающий шум, что можно оглохнуть.

Причин тому две. Во-первых, фанаты, всегда поддерживающие любимый клуб бодрыми песнями. Во-вторых — дизайн стадиона. Он огромный и замкнутый со всех сторон. Недаром его называют «бадьёй».

Главный противник местного «Фейеноорда» — столичный клуб «Аякс». Соперничают они, можно сказать, на классовой основе.

Роттердам, в отличие от зажиточного и облагороженного Амстердама, считается рабочим городом.

Так что если нагрянут «буржуи» к «пролетариям» — берегите уши.

7. Стадион «Месталья», Валенсия, Испания

Источник: Reuters

У «Валенсии» не так много спортивных трофеев, как у других грандов испанской Ла Лиги, таких как «Реал Мадрид» или «Барселона». Зато фанаты у этого футбольного клуба очень требовательные (Гари Невилл не даст соврать).

Но чем же страшен стадион? На его северной трибуне есть невероятно крутой участок. У игроков на поле создается ощущение, что строгие болельщики нависают над ними и контролируют каждый их шаг. А у болельщиков кружится голова.

Для фанатов гостевых команд отведен сектор в северо-восточной части стадиона. И если вы боитесь высоты или у вас случаются приступы головокружения, будьте осторожны при выборе места на трибуне.

Всё это, впрочем, не повод отказаться от похода на стадион. Но мы вас предупредили.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фейеноорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Црвена Звезда
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Nissan хочет уволить Карлоса Гона с поста главы компании за ложь о своих...
Генпрокуратура России теперь подозревает Браудера в отравлении Магнитского
Как Кононов меняет «Спартак»
Corriere dello Sport: Погба согласился вернуться в «Ювентус»
Дацюк поведал о проблеме СКА. В клубе-олигархе много недовольных
СМИ: Испания, Марокко и Португалия претендуют на ЧМ-2030
Угроза доминированию Загитовой. Конкурентки дышат в спину
Криштиану Роналду: До сих пор сержусь на Месута Озила
Климов исторической победой напомнил России о прыжках на лыжах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь