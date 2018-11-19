Самые опасные в мире стадионы: страшно играть, страшно болеть

1. Стадион Альберто Х. Армандо, известный также как «Бомбонера». Домашнее поле клуба «Бока Хуниорс»

Источник: AFP 2018

Название стадиона происходит из его архитектурной особенности: одна из трибун усечена, благодаря чему поле напоминает шоколадную коробку.

Когда фанаты шумят и вскакивают на ноги, стадион трясет в прямом смысле слова. Легенда «Ривер Плейт» Хернана Креспо вспоминает, как в 18 лет впервые играл там со своей командой.

«Когда говорят, что “Бомбонера” содрогается, это не фигура речи, а чистая правда. Я помню, мне было восемнадцать, я был на поле и подумал, что это у меня ноги трясутся. Но нет, это люди так раскачали, было нелегко».

Креспо считает, что это происходит от того, что стадион плохо спроектирован. По его мнению, играть на этом поле небезопасно.

В 2013 году после гибели болельщика в потасовке в Аргентине был введен пятилетний запрет на посещение матчей фанатами команд-гостей. В этом году срок запрета истек, но он остается в силе для так называемой «большой пятерки» — «Бока Хуниорс», «Индепендьенте», «Ривер Плейт», «Расинг» и «Сан-Лоренсо».

Поэтому фанаты команд, вышедших в финал Copa Libertadores, не смогут прийти друг к другу в гости в эти выходные.

2. Стадион «Райко Митич» (до декабря 2014 года — Стадион «Црвена Звезда»). Домашнее поле белградского клуба «Црвена Звезда»

Источник: AFP 2018

Тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп после неожиданного поражения от сербской «Црвены Звезды» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов на этой неделе сказал, что его команда так и не смогла нащупать свою игру.

Возможно, они были просто напуганы? Немудрено, когда на поле приходится идти через такое…

Не очень гостеприимно, да?

Стадион «Райко Митич» — домашнее поле чемпиона Сербии с 1963 года и всемирно известен своим шумом.

А так стадион выглядел перед игрой «Ливерпуль» — «Црвена Звезда» в минувший вторник.

3. Стадион Эрнандо Силес, Ла-Пас, Боливия

Источник: AFP 2018

Этот стадион, названный в честь боливийского политика, расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря и является одним из самых высокогорных стадионов в мире. Играть в футбол при таком дефиците кислорода кажется немыслимым.

Местные футболисты и болельщики в силу привычки чувствуют себя на такой высоте вполне нормально, но приезжим приходится туго.

В 2009 году сборная Аргентины, которую в то время тренировал Диего Марадона, проиграла боливийцам в Ла-Пасе со счетом 1−6. Было видно невооруженным глазом, что футболистам трудно дышать, не то что бегать.

В 2013 году бело-голубые снова приехали в гости. При счете 1−1 капитану аргентинцев Лионелю Месси стало плохо. Со стороны казалось, что его стошнило, хотя сам Месси утверждал позднее, что ничего такого не было. А полузащитнику Анхелю Ди Марии пришлось давать кислородную маску.

В 2007 году ФИФА запретила проводить матчи на высоте, превышающей 2500 метров. Тогда президент Боливии Эво Моралес заявил, что это не только дискриминация в отношении Боливии, но и удар по всему мировому спорту.

Вскоре на фоне протестов в ряде стран ФИФА отменила запрет.

4. «Тюрк Телеком Арена», домашний стадион клуба «Галатасарай», Стамбул, Турция

Источник: Reuters

Вот так фанаты «Галатасарая» наблюдают открытую тренировку их команды в преддверии встречи с другим стамбульским клубом и заклятым соперником — «Фенербахче».

Нетрудно представить, что творится на трибунах во время самого матча и на улицах Стамбула по его окончании. Нередко доходит и до потасовок, в которых могут принять участие и сами игроки.

Недавно сразу трое футболистов получили дисквалификацию за послематчевую драку, которой увенчалось стамбульское дерби.

Бывший стадион «Галатасарая» — «Али Сами Ен» — тоже был, скажем прямо, не подарок. «Добро пожаловать в ад!» — таким баннером встречали турецкие болельщики именитые европейские клубы. Жестокие стычки на стадионе и за его пределами были обычным явлением.

«Я никогда не испытывал ничего подобного, как на встрече с «Галатасараем», — признался Райан Гиггз из «Манчестер Юнайтед» в середине 1990-х годов.

Старый стадион закрыли в 2011 году, но неприветливые фанаты никуда не делись. На новом домашнем стадионе «Галатасарая» царит прежняя атмосфера.

5. Стадион Сан-Паоло, Неаполь, Италия

Источник: Reuters

Сразу несколько особенностей делают этот третий по величине итальянский стадион весьма опасным.

Во-первых, он построен на вулканической породе, а Италия находится в сейсмически опасной зоне. Кроме того, он считается одним из самых шумных в Европе. И дело не только в громкоголосых фанатах Партенопеи, как нежно называют они свой футбольный клуб «Наполи», но и в особенностях постройки.

В-третьих, вызывает много нареканий состояние Сан-Паоло — якобы сам президент клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в начале года сравнил стадион с туалетом.

Пока неясно, будет ли руководство клуба ремонтировать Сан-Паоло или перевезет «Наполи» на другое поле.

Говорят, что атмосферу любого стадиона создают болельщики. Отчасти это так, но нельзя будет забрать с собой ауру, витающую здесь с тех пор, как игравший в 1986−87 годах за клуб Марадона привел «Наполи» к его первому чемпионскому титулу Италии.

6. Стадион Фейеноорд. Больше известен как de Kuip («бадья»). Роттердам, Нидерланды

Источник: Reuters

Пожалуй, это самый «горластый» стадион в Голландии. Здесь стоит такой ушераздирающий шум, что можно оглохнуть.

Причин тому две. Во-первых, фанаты, всегда поддерживающие любимый клуб бодрыми песнями. Во-вторых — дизайн стадиона. Он огромный и замкнутый со всех сторон. Недаром его называют «бадьёй».

Главный противник местного «Фейеноорда» — столичный клуб «Аякс». Соперничают они, можно сказать, на классовой основе.

Роттердам, в отличие от зажиточного и облагороженного Амстердама, считается рабочим городом.

Так что если нагрянут «буржуи» к «пролетариям» — берегите уши.

7. Стадион «Месталья», Валенсия, Испания

Источник: Reuters

У «Валенсии» не так много спортивных трофеев, как у других грандов испанской Ла Лиги, таких как «Реал Мадрид» или «Барселона». Зато фанаты у этого футбольного клуба очень требовательные (Гари Невилл не даст соврать).

Но чем же страшен стадион? На его северной трибуне есть невероятно крутой участок. У игроков на поле создается ощущение, что строгие болельщики нависают над ними и контролируют каждый их шаг. А у болельщиков кружится голова.

Для фанатов гостевых команд отведен сектор в северо-восточной части стадиона. И если вы боитесь высоты или у вас случаются приступы головокружения, будьте осторожны при выборе места на трибуне.

Всё это, впрочем, не повод отказаться от похода на стадион. Но мы вас предупредили.