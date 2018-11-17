Ибрагимович: Критики Погба должны заткнуться и заняться своим делом

«Критика Погба становится уже смешной, на него вешают всех собак. Кто-то перешёл дорогу на красный — виноват Погба, прокололи колесо — виноват Погба. Что-то пошло не так — снова виноват Погба. Мне кажется, все, кто его критикуют, просто хотят внимания.

Они должны посмотреть на себя, особенно это касается бывших игроков, и задаться вопросом: «А что сделал я, когда играл?». Потому что они были не намного лучше — я играл против них. Они все должны заткнуться и заняться своим делом. Им платят за разговоры и за привлечение внимания, но нужно подкреплять слова фактами, — цитирует Ибрагимовича FourFourTwo.