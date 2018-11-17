Ибрагимович: Критики Погба должны заткнуться и заняться своим делом
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выступил в поддержку критикуемого полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выступил в поддержку критикуемого полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.
«Критика Погба становится уже смешной, на него вешают всех собак.
Они должны посмотреть на себя, особенно это касается бывших игроков, и задаться вопросом: «А что сделал я, когда играл?». Потому что они были не намного лучше — я играл против них. Они все должны заткнуться и заняться своим делом. Им платят за разговоры и за привлечение внимания, но нужно подкреплять слова фактами, — цитирует Ибрагимовича FourFourTwo.
В нынешнем сезоне 25-летний Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей во всех турнирах, стал автором пяти забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.