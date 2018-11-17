Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Австралия0
Южная Корея1
Футбол. Лига наций
17:00
Сербия
Черногория
Футбол. Сборные
05:00
Гондурас1
Панама0
Футбол. Лига наций
20:00
Турция
Швеция
Футбол. Лига наций
20:00
Азербайджан
Фарерские острова
Футбол. Лига наций
20:00
Мальта
Косово
Футбол. Сборные
03:15
Чили2
Коста-Рика3
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина2
Мексика0
Футбол. Лига наций
22:45
Италия
Португалия
Футбол. Лига наций
22:45
Албания
Шотландия
Футбол. Лига наций
22:45
Румыния
Литва
Футбол. Сборные
16.11
Бразилия1
Уругвай0
Футбол. Лига наций
16.11
Нидерланды2
Франция0
Футбол. Лига наций
16.11
Словакия4
Украина1
Футбол. Лига наций
16.11
Уэльс1
Дания2
Футбол. Лига наций
16.11
Кипр1
Болгария1
Футбол. Лига наций
16.11
Словения1
Норвегия1
Футбол. Лига наций
16.11
Гибралтар2
Армения6
Футбол. Лига наций
16.11
Лихтенштейн0
Македония2
Все события
Фоторепортажи
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович: Критики Погба должны заткнуться и заняться своим делом

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выступил в поддержку критикуемого полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.

Наверх
Источник: AP 2018

«Критика Погба становится уже смешной, на него вешают всех собак. Кто-то перешёл дорогу на красный — виноват Погба, прокололи колесо — виноват Погба. Что-то пошло не так — снова виноват Погба. Мне кажется, все, кто его критикуют, просто хотят внимания.

Они должны посмотреть на себя, особенно это касается бывших игроков, и задаться вопросом: «А что сделал я, когда играл?». Потому что они были не намного лучше — я играл против них. Они все должны заткнуться и заняться своим делом. Им платят за разговоры и за привлечение внимания, но нужно подкреплять слова фактами, — цитирует Ибрагимовича FourFourTwo.

В нынешнем сезоне 25-летний Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей во всех турнирах, стал автором пяти забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Боец ММА вступил в драку со спецназом и пожалел!
«У японцев есть Ханю, у нас — Загитова». О лучшем прокате сезона
Зачем сборной России нужен Ари? Дайте дорогу Чалову!
Ковальчук молчал четыре матча, чтобы шикарно исполнить буллит
«Вашингтон» без двух звезд, но Овечкин забивает и побеждает
Покер Мовсисяна и первое поражение Украины. Матчи Лиги наций
Агент Фалькао хочет, чтобы игрок перешел в «Реал Мадрид»
Футболист сборной России пропустит еще 2-3 недели из-за травмы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь