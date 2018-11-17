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13:09 (мск), источник: Р-Спорт

Рыболовлев не планирует продавать «Монако»

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже футбольного клуба «Монако», сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.

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Источник: Reuters

«Что касается ФК “Монако”, Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — сказал собеседник агентства.

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Кан
-Монако-

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Ему были предъявлены обвинения по делу о коррупции. Миллиардер провел ночь в офисе уголовной полиции Монако и был освобожден 7 ноября под условие судебного контроля. Бизнесмен находится в Москве.

Как ранее сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба «Монако» Рыболовлева задержали по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты «коррупции», «торговли влиянием» и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката. Позже генеральный прокурор княжества Монако Сильви Пети-Леклер подтвердила РИА Новости, что Рыболовлеву были предъявлены обвинения и что полиция продолжает оперативные мероприятия по его делу.

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8 ноября© Ньюстюб
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