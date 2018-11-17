Рыболовлев не планирует продавать «Монако»
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже футбольного клуба «Монако», сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже футбольного клуба «Монако», сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
«Что касается ФК “Монако”, Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — сказал собеседник агентства.
Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Ему были предъявлены обвинения по делу о коррупции. Миллиардер провел ночь в офисе уголовной полиции Монако и был освобожден 7 ноября под условие судебного контроля. Бизнесмен находится в Москве.
Как ранее сообщила газета Monde, российского бизнесмена, президента футбольного клуба «Монако» Рыболовлева задержали по запросу Монако. Отмечается, что прокуратура Монако вменяет ему факты «коррупции», «торговли влиянием» и соучастие в этих преступлениях. Защита Рыболовлева попросила соблюдать презумпцию невиновности бизнесмена, а само задержание связала с некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката. Позже генеральный прокурор княжества Монако Сильви