Рыболовлев не планирует продавать «Монако»

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«Что касается ФК “Монако”, Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — сказал собеседник агентства.

Футбол Франция 2018/2019 Тур 14, 24.11.2018, 22:00 Кан - Монако -

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Ему были предъявлены обвинения по делу о коррупции. Миллиардер провел ночь в офисе уголовной полиции Монако и был освобожден 7 ноября под условие судебного контроля. Бизнесмен находится в Москве.