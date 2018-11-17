Директор «Арсенала» подтвердил участие клуба в переговорах о создании Суперлиги
Директор «Арсенала» Рауль Санллехи подтвердил, что английский клуб вступал в переговоры в другими
Директор «Арсенала» Рауль Санллехи подтвердил, что английский клуб вступал в переговоры в другими
Ранее стало известно, что 16 европейских
«Мы должны быть уверены, что «Арсенал» всегда находится в курсе того, что может произойти с футболом в будущем. В краткосрочной или среднесрочной перспективе создание Суперлиги не произойдёт, так как у нас есть соглашение с УЕФА. Но я знаю, что нас ждёт в будущем.
Мы должны быть по крайней мере осведомлены в вопросах развития футбола и его направлениях. То, как это объяснялось в материалах Football Leaks, может навести на мысли, что мы проворачиваем