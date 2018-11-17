Директор «Арсенала» подтвердил участие клуба в переговорах о создании Суперлиги

«Мы должны быть уверены, что «Арсенал» всегда находится в курсе того, что может произойти с футболом в будущем. В краткосрочной или среднесрочной перспективе создание Суперлиги не произойдёт, так как у нас есть соглашение с УЕФА. Но я знаю, что нас ждёт в будущем.

Мы должны быть по крайней мере осведомлены в вопросах развития футбола и его направлениях. То, как это объяснялось в материалах Football Leaks, может навести на мысли, что мы проворачиваем какие-то секретные дела, однако в этом нет ничего секретного. Да, существует документ, в котором указано название «Арсенала», а также «Барселоны» и других команд. Но мы ничего не подписывали, могу заверить вас в этом, потому что это всего лишь проект, — приводит слова Санллехи FourFourTwo.