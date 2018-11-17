Васильев раскритиковал лигу 1 и Федерацию футбола Франции за отсутствие поддержки «Монако»

Как сообщает L’Equipe, Васильев участвовал в совместном заседании лиги, федерации и клубов, чтобы обсудить публикации Football Leaks, из-за которых монегасков, а также «ПСЖ» обвиняют в ряде нарушений правил УЕФА и ФИФА.

По данным источника, Васильев выразил недовольство тем, что федерация и лига никак не поддержали «Монако» и «ПСЖ», когда они подверглись атаке со стороны Football Leaks, хотя этот ресурс использует украденную информацию. Он привел в пример президента ла лиги Хавьера Тебаса, который агрессивно критикует «ПСЖ» и «Манчестер Сити» и давно услышан европейским футбольным сообществом. На заседании клубы поддержали позицию Васильева, тогда как представители федерации и лиги подчеркнули, что необходимую поддержку оказывают.