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13:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Васильев раскритиковал лигу 1 и Федерацию футбола Франции за отсутствие поддержки «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев выразил недовольство поведением руководства лиги 1 и Федерации футбола Франции.

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Как сообщает L’Equipe, Васильев участвовал в совместном заседании лиги, федерации и клубов, чтобы обсудить публикации Football Leaks, из-за которых монегасков, а также «ПСЖ» обвиняют в ряде нарушений правил УЕФА и ФИФА.

По данным источника, Васильев выразил недовольство тем, что федерация и лига никак не поддержали «Монако» и «ПСЖ», когда они подверглись атаке со стороны Football Leaks, хотя этот ресурс использует украденную информацию. Он привел в пример президента ла лиги Хавьера Тебаса, который агрессивно критикует «ПСЖ» и «Манчестер Сити» и давно услышан европейским футбольным сообществом. На заседании клубы поддержали позицию Васильева, тогда как представители федерации и лиги подчеркнули, что необходимую поддержку оказывают.

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