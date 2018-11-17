Футболист «Иртыша» спас жизнь одноклубнику на поле в переходном матче за место в КПЛ-2019

«Это отличный результат, который позволит нам сыграть комфортно у себя дома. Мы не забываем, что нас ждет ответная игра. Победа еще впереди. Если говорить о столкновении, я ничего не помню. Было тяжело. Но такое часто происходит в футболе. Это наша работа. Сейчас я чувствую себя хорошо. Я посмотрел видео повтор этого момента, все выглядит жутко. Поэтому, спешу сообщить, что со мной все в порядке. Если честно, я надеюсь выйти на ответную игру. Но буду делать так, как скажет доктор. Также, хочу поблагодарить всех наших болельщиков. Особенно тех парней, которые были на матче в Шымкенте. Они здорово нас поддержали в трудную минуту», — сказал бразилец.