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13:36 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Иртыша» спас жизнь одноклубнику на поле в переходном матче за место в КПЛ-2019

Полузащитник «Иртыша» Родриго Антонио получил травму головы в переходном матче с «Кыраном» за место в премьер-лиге на сезон-2019, сообщает официальный сайт павлодарского клуба.

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На 45-й минуте игры Антонио в борьбе за мяч столкнулся с игроком команды соперника и потерял сознание. Когда бразилец упал, к нему подбежали футболисты «Иртыша». Александр Кислицын всунул руку в рот пострадавшему и попытался достать запавший язык. Экстренную первую помощь игроку оказали врачи «Иртыша».

По результатам проверки, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. На данный момент, состояние игрока удовлетворительное, его жизнь вне опасности. Сам Родриго вместе с командой возвращается в Павлодар. Он поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

«Это отличный результат, который позволит нам сыграть комфортно у себя дома. Мы не забываем, что нас ждет ответная игра. Победа еще впереди. Если говорить о столкновении, я ничего не помню. Было тяжело. Но такое часто происходит в футболе. Это наша работа. Сейчас я чувствую себя хорошо. Я посмотрел видео повтор этого момента, все выглядит жутко. Поэтому, спешу сообщить, что со мной все в порядке. Если честно, я надеюсь выйти на ответную игру. Но буду делать так, как скажет доктор. Также, хочу поблагодарить всех наших болельщиков. Особенно тех парней, которые были на матче в Шымкенте. Они здорово нас поддержали в трудную минуту», — сказал бразилец.

Напомним, что в первом матче за право участия в премьер-лиге-2019 «Иртыш» на выезде разгромил «Кыран» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится 20 ноября в Павлодаре.

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