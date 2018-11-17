Футболист «Иртыша» спас жизнь одноклубнику на поле в переходном матче за место в КПЛ-2019
Полузащитник «Иртыша» Родриго Антонио получил травму головы в переходном матче с «Кыраном» за место в
Полузащитник «Иртыша» Родриго Антонио получил травму головы в переходном матче с «Кыраном» за место в
На 45-й минуте игры Антонио в борьбе за мяч столкнулся с игроком команды соперника и потерял сознание. Когда бразилец упал, к нему подбежали футболисты «Иртыша». Александр Кислицын всунул руку в рот пострадавшему и попытался достать запавший язык. Экстренную первую помощь игроку оказали врачи «Иртыша».
По результатам проверки, медики диагностировали закрытую
«Это отличный результат, который позволит нам сыграть комфортно у себя дома. Мы не забываем, что нас ждет ответная игра. Победа еще впереди. Если говорить о столкновении, я ничего не помню. Было тяжело. Но такое часто происходит в футболе. Это наша работа. Сейчас я чувствую себя хорошо. Я посмотрел видео повтор этого момента, все выглядит жутко. Поэтому, спешу сообщить, что со мной все в порядке. Если честно, я надеюсь выйти на ответную игру. Но буду делать так, как скажет доктор. Также, хочу поблагодарить всех наших болельщиков. Особенно тех парней, которые были на матче в Шымкенте. Они здорово нас поддержали в трудную минуту», — сказал бразилец.
Напомним, что в первом матче за право участия в премьер-лиге-2019 «Иртыш» на выезде разгромил «Кыран» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится 20 ноября в Павлодаре.