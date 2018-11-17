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14:21 (мск), источник: Советский спорт

Раньери пообещал игрокам «Фулхэма» бургеры из Макдональдса

Главный тренер Фулхэма Клаудио Раньери рассказал о том, как будет мотивировать игроков команды, занимающей последнее место в премьер-лиге.

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Источник: AP 2018

Работая с «Лестером», который под его руководством стал чемпионом Англии, итальянец оплачивал игрокам пиццу, если команда не пропускала ни одного мяча за игру.

«Думаю, в этот раз пиццы будет недостаточно, — приводит The Guardian слова Раньери. — Нужно что-то больше. Лучше буду водить всех в Макдональдс. Надеюсь, скоро мне придется заплатить за большой бургер».

Напомним, 67-летний Раньери был назначен главным тренером «Фулхэма» в среду.

В первом матче под его руководством 24 ноября «дачники» примут «Саутгемптон».

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