Раньери пообещал игрокам «Фулхэма» бургеры из Макдональдса
Главный тренер Фулхэма Клаудио Раньери рассказал о том, как будет мотивировать игроков команды, занимающей последнее место в
Главный тренер Фулхэма Клаудио Раньери рассказал о том, как будет мотивировать игроков команды, занимающей последнее место в
Работая с «Лестером», который под его руководством стал чемпионом Англии, итальянец оплачивал игрокам пиццу, если команда не пропускала ни одного мяча за игру.
«Думаю, в этот раз пиццы будет недостаточно, — приводит The Guardian слова Раньери. — Нужно
Напомним, 67-летний Раньери был назначен главным тренером «Фулхэма» в среду.
В первом матче под его руководством 24 ноября «дачники» примут «Саутгемптон».