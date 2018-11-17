Раньери пообещал игрокам «Фулхэма» бургеры из Макдональдса

Источник: AP 2018

Работая с «Лестером», который под его руководством стал чемпионом Англии, итальянец оплачивал игрокам пиццу, если команда не пропускала ни одного мяча за игру.

«Думаю, в этот раз пиццы будет недостаточно, — приводит The Guardian слова Раньери. — Нужно что-то больше. Лучше буду водить всех в Макдональдс. Надеюсь, скоро мне придется заплатить за большой бургер».

Напомним, 67-летний Раньери был назначен главным тренером «Фулхэма» в среду.