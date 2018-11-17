Джанни Инфантино планирует тайно распродать весь мировой футбол Саудовской Аравии

Источник: Советский спорт

Президент ФИФА Джанни Инфантино готовит тайную продажу всех прав Международной федерации футбола консорциуму, связанному с Саудовской Аравией. Об этом стало известно журналистам немецкого издания SüddeutscheZeitung. В редакцию попали документы, подтверждающие намерения Инфантино секретно провести сделку. Правда ФИФА неуверенно заявляют, что документ устарел.

Похоже, что уже несколько месяцев Джанни Инфантино вводит в заблуждение общественность и скрывает от коллег по ФИФА грандиозную сделку по продаже всевозможных прав организации. И это после того, как итальянец анонсировал создание двух новых турниров, на проведение и организацию которых будет выделено 25 млрд долларов в течение 12 лет. Кто же даст такие громадные средства? Об этом, оказывается, не знают даже в ФИФА! Сам Джанни Инфантино уже долгое время держит эту информацию в секрете. Дошло до того, что даже члены правления ФИФА уже несколько раз задавали президенту неудобные вопросы по этому поводу. Но ответа так и не добились.

Однако теперь приоткрыть завесу тайны над планами Инфантино стало возможно благодаря секретной декларации, которая попала в руки издания SüddeutscheZeitung. Согласно этому документу, Инфантино планирует не только создать два новых дорогостоящих турнира, но и намеревается продать все доступные права ФИФА. Какие именно? Цифровые, архивные, права на фото и видео, спутниковые и сетевые трансляции, мерчендайзинг и игровые права. Думаете, это все? Как бы не так! Под продажу попадает даже любое производство контента в формате высокой четкости 3-D и компьютерные игры. Вишенка на торте — права на все будущие чемпионаты мира по футболу!

Что это дает ФИФА? Ровным счетом ничего, кроме существования в виде номинальной пустышки. Если все вышесказанное будет передано в руки некого консорциума, то Международная федерация футбола станет просто бесправной ширмой. Уточню, что этот тайный план был разработан еще в конце марта этого года. Что это дает Инфантино? Возможность сохранить свой пост и, конечно, деньги.

Кто же является этим «тайным инвестором проектов», о котором скромно молчит Инфантино? Эти партнеры — британский инвестиционный консультант «SB Investment Advisers Limited» и лондонская инвестиционная компания «Centricus Partners LP». Обе эти организации имеют очень тесные связи с Саудовской Аравией и, по информации SüddeutscheZeitung, фактически контролируются этой страной. Похоже, что за идеей Инфантино стоит не только жажда наживы с выгодной сделки, но и политические мотивы. Таким образом, если паззл сложится, то абсолютно все решения в мире большого футбола будут приниматься при непосредственном участии Саудовской Аравии. В том числе и выбор места проведения чемпионата мира.

Немецкие журналисты обратились с запросом в ФИФА, но получили ответ, что документ, якобы, устарел. И это лишь одна из многих концепций, которые рассматривает организация. Но на самом деле в подтверждение реальности этого плана говорят юристы ФИФА Марко Виллигер и Йорг Фолльмюллер. Они проанализировали эту концепцию и вынесли свой вердикт, описав все риски и недостатки. Юридический документ на 16 страницах также хранится теперь в редакции немецкого издания.