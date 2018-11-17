Она пережила свидания в париках! Почему Криштиану обязан жениться на Джорджине
Похоже, скоро в мире станет на одного холостяка меньше. Вспоминаем хронологию романа Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.
Похоже, скоро в мире станет на одного холостяка меньше. Вспоминаем хронологию романа Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.
О романе Криштиану и Джорджины стало известно в ноябре 2016-го. Через день после матча «Реала» с «Атлетико», после которого, возможно, главному метросексуалу мирового футбола приписали «каминг-аут», папарацци поймали Роналду (в парике и темных очках) в Диснейленде в компании тогда еще неизвестной брюнетки.
Джорджину сначала называли моделью, потом танцовщицей, но в итоге выяснили, что девушка принадлежит к более скучной индустрии — работает в одном из модных бутиков Мадрида. Правда, почти сразу после новостей о романе с Криштиану она уволилась и
Учитывая обстоятельства, далеко не все всерьез восприняли новость о романе КриРо. Но в мае прошлого года в его ленте появился снимок, который заставил скептиков задуматься.
Пара никак не комментировала разговоры о беременности Джорджины. Однако мать футболиста поспешила поставить сплетников на место.
— На том фото Криштиану просто положил руку на живот Джорджины. Они не ждут ребенка в ближайшее время. У сына еще будут дети. Он хочет этого, и у него есть деньги, чтобы их обеспечить. Но слухи о том, что Джорджина ждет от Криштиану ребенка, — чушь, — говорила Долореш Айвейру изданию The Sun.
Спустя три месяца после заявления матери Криштиану Джорджина
— Я очень семейный человек. Люблю детей, природу, животных. У меня есть кот — мой лучший друг. Мне нравится окружать себя людьми, которые вдохновляют и дарят мне положительные эмоции, — цитирует девушку журнал HOLA!.
Она рассказала, что родилась в Испании и сначала работала официанткой. Потом переехала в Бристоль, а еще позже — в Лондон, где поступила в Королевскую академию танца. После учебы вернулась в Испанию и устроилась в бутик Gucci.
Через два месяца после этого интервью Джорджина родила Криштиану дочь — Алану Мартину. Фотография в ленте форварда взорвала интернет.
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С момента, когда были сделаны те нелепые снимки в парике, прошло два года. В жизни Роналду многое изменилось. Он догнал Месси по количеству «золотых мячей» и перегнал по количеству детей.
В его честь на Мадейре назвали аэропорт и установили странный бюст.
Роналду сменил «Реал» на «Ювентус». Теперь семья португальца перебралась в Италию и переоделась в
По слухам, в жизни футболиста грядет очередная перемена: Криштиану намерен жениться. Первые разговоры о «скорой» свадьбе начались еще прошлой зимой, но ничем не закончились.
Позже, на чемпионате мира в России, на безымянном пальце Джорджины заметили кольцо, но оказалось, что оно не имеет отношения к помолвке.
Недавно снова заговорили о том, что нападающий все же решился официально распрощаться с холостяцкой жизнью. Mirror сообщило, что Криштиану сделал предложение Джорджине, она согласилась (а кто бы отказался?!) и уже вовсю выбирает свадебное платье.
Внимательные поклонники пары заметили одинаковые кольца на пальцах Роналду и Родригес и продолжают ждать развязки.