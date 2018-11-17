Экс-нападающий ЦСКА Муса признан футболистом года в Нигерии
Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий в составе саудовского клуба «Аль-Наср», признан футболистом года в Нигерии.
Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий в составе саудовского клуба «Аль-Наср», признан футболистом года в Нигерии.
«Стать футболистом года в Нигерии — огромная честь. Хочу поблагодарить товарищей по команде, которые помогают мне быть лучше, и всех, кто поддерживает меня. Всё это для вас», — написал Муса на своей странице в «Твиттере».
Муса выступал в составе московского ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также был арендован