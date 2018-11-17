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14:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-нападающий ЦСКА Муса признан футболистом года в Нигерии

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий в составе саудовского клуба «Аль-Наср», признан футболистом года в Нигерии.

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Источник: Reuters

«Стать футболистом года в Нигерии — огромная честь. Хочу поблагодарить товарищей по команде, которые помогают мне быть лучше, и всех, кто поддерживает меня. Всё это для вас», — написал Муса на своей странице в «Твиттере».

Муса выступал в составе московского ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также был арендован красно-синими в начале 2018 года, когда был игроком «Лестер Сити». В нынешнем сезоне Муса провёл в составе клуба «Аль-Наср» 8 матчей, стал автором 4 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи. Также Муса выступает за национальную команду Нигерии с 2010 года.

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