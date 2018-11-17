Рыболовлев продаст «Монако»? Что нового в деле российского бизнесмена
Князь Монако тоже высказался.
Князь Монако тоже высказался.
Альбер II впервые прокомментировал ситуацию вокруг владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева:
«Необходимо, чтобы правосудие восторжествовало. Если все это будет доказано, то я думаю, он сам уйдет.
Мы должны уважать презумпцию невиновности, пока он сам не покинет пост президента «Монако». Но сейчас не нужно торопить события, — сказал в интервью Mediapart Альбер II, добавив, что в случае необходимости он внимательно отнесется к потенциальным покупателям клуба.
Позже представитель Дмитрия Рыболовлева Дмитрий Чечкин сообщил, что, несмотря на судебные разбирательства, российский бизнесмен не планирует продавать футбольный клуб.
«Пока продолжаются судебные разбирательства, Дмитрий Рыболовлев не намерен никаким образом комментировать ни их ход, ни положение дел в Монако. Он считает, что органам правосудия надо дать возможность заниматься своей работой.
Однако господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к
Что касается ФК «Монако», Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как всегда это делал начиная с момента приобретения клуба в 2011 году, — сказал Чечкин в интервью «Чемпионату».
10 ноября появилась информация, что Дмитрий Рыболовлев прибыл в Москву. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя бизнесмена.
Рыболовлев был задержан в Монако 6 ноября и отпущен на следующий день под подписку о невыезде. «Новая газета» сообщала, что бизнесмена обязали находиться на территории княжества и регулярно отмечаться в полиции, однако адвокат миллиардера это опроверг, заявив, что такого запрета суд на его клиента не накладывал.
В распоряжении следствия оказался
Также считается, что россиянин и его окружение оказывали давление на полицию Монако, чтобы направить в выгодное русло следственные действия по тяжбе со швейцарским предпринимателем Ивом Бувье. Рыболовлев обвиняет
И о футболе. В новой серии Football Leaks рассказывается, что 51-летний бизнесмен еще и делал денежные вливания в «Монако» в обход финансового
Тоже не очень.
А