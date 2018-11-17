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16:59 (мск), источник: Sport24

Рыболовлев продаст «Монако»? Что нового в деле российского бизнесмена

Князь Монако тоже высказался.

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Альбер II впервые прокомментировал ситуацию вокруг владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева:

«Необходимо, чтобы правосудие восторжествовало. Если все это будет доказано, то я думаю, он сам уйдет.

Мы должны уважать презумпцию невиновности, пока он сам не покинет пост президента «Монако». Но сейчас не нужно торопить события, — сказал в интервью Mediapart Альбер II, добавив, что в случае необходимости он внимательно отнесется к потенциальным покупателям клуба.

Рыболовлев что-то говорит?

Позже представитель Дмитрия Рыболовлева Дмитрий Чечкин сообщил, что, несмотря на судебные разбирательства, российский бизнесмен не планирует продавать футбольный клуб.

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«Пока продолжаются судебные разбирательства, Дмитрий Рыболовлев не намерен никаким образом комментировать ни их ход, ни положение дел в Монако. Он считает, что органам правосудия надо дать возможность заниматься своей работой.

Однако господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям.

Что касается ФК «Монако», Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как всегда это делал начиная с момента приобретения клуба в 2011 году, — сказал Чечкин в интервью «Чемпионату».

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Где бизнесмен сейчас?

10 ноября появилась информация, что Дмитрий Рыболовлев прибыл в Москву. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя бизнесмена.

Рыболовлев был задержан в Монако 6 ноября и отпущен на следующий день под подписку о невыезде. «Новая газета» сообщала, что бизнесмена обязали находиться на территории княжества и регулярно отмечаться в полиции, однако адвокат миллиардера это опроверг, заявив, что такого запрета суд на его клиента не накладывал.

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В чем конкретно обвиняют Рыболовлева?

В распоряжении следствия оказался DVD-диск с сотнями сообщений, которыми обменивались Рыболовлев, политики, полицейские и представители власти. По данным французских СМИ, бывший министр юстиции Монако Филипп Нармино и его супруга получали от миллиардера дорогие подарки и гостили в его швейцарском шале в начале 2015 года.

Футбол
Франция 2018/2019
Тур 14, 24.11.2018, 22:00
Кан
-Монако-

Также считается, что россиянин и его окружение оказывали давление на полицию Монако, чтобы направить в выгодное русло следственные действия по тяжбе со швейцарским предпринимателем Ивом Бувье. Рыболовлев обвиняет арт-дилера в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников начала XX века. Бувье, со своей стороны, заявил о сговоре Рыболовлева с юстицией Монако с тем, чтобы та быстро провела его задержание и выдвинула против него обвинения.

И о футболе. В новой серии Football Leaks рассказывается, что 51-летний бизнесмен еще и делал денежные вливания в «Монако» в обход финансового фейр-плей. Рыболовлев якобы использовал для этого фиктивные спонсорские контракты и офшорные счета в Гонконге и на Виргинских островах. Классика. Рыболовлев приобрел убыточный на тот момент «Монако» в конце 2011 года, заплатив за пакет в 66,7% акций 1 евро и дав гарантии инвестировать в клуб не менее 100 млн евро за последующие 4 года, которые он выполнил.

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А как там дела у Головина?

Тоже не очень.

Во-первых, «Монако» отвратительно начал сезон, и после 13 туров идет на 19-м месте. В октябре клуб расстался с главным тренером — Леонарду Жардимом, но и у Тьерри Анри получается не очень: 1 ничья и 3 поражения в чемпионате плюс последнее место в круппе ЛЧ. Бызвыигрышная серия команды во всех матчах составляет 16 игр.

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А во-вторых, в начале ноября Александр травмировал лодыжку и выбыл минимум на две недели. В чемпионате Франции он провел 7 матчей и отдал одну голевую передачу.

Повестку из Монако Рыболовлев будет ждать в Москве
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12 ноября© Ньюстюб
Монако
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