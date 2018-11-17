Финал Кубка Казахстана перенесли из Шымкента на запасной стадион

Руководство клуба сообщило, что на текущий момент не имеет возможность провести финальный матч «Атырау» — «Кайрат» в Шымкенте в связи со сложностями устранения в кратчайший срок замечаний организационного комитета по инфраструктуре и в особенности газону на стадионе им. Кажымукана в виду нестабильных погодных условий.