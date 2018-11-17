Финал Кубка Казахстана перенесли из Шымкента на запасной стадион

Руководство клуба сообщило, что на текущий момент не имеет возможность провести финальный матч «Атырау» — «Кайрат» в Шымкенте в связи со сложностями устранения в кратчайший срок замечаний организационного комитета по инфраструктуре и в особенности газону на стадионе им. Кажымукана в виду нестабильных погодных условий.
Администрацией ПФЛК принято решение организовать финальный матч розыгрыша Кубка Казахстана сезона 2018 года на ранее утвержденном нейтральном для клубов-участников запасном стадионе «Астана Арене» 24 ноября, в 15:00.
Добавим, что от исхода матч за Кубок Казахстана зависит судьба четвертой путевки в Лигу Европы. В случае победы «Кайрата», четвертым представителем в еврокубках станет «Ордабасы».