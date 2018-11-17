БАТЭ стал последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси

В заключительном поединке 1/8 финала чемпионы страны принимали на поле «Борисов-Арены» гостей из «Городеи» и завершили основное время вничью — 0:0. В дополнительные полчаса забитых мячей также не было, а в серии пенальти борисовчане были точнее — 4:2.