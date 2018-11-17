БАТЭ стал последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ стали последними участниками четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ стали последними участниками четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном поединке 1/8 финала чемпионы страны принимали на поле «Борисов-Арены» гостей из «Городеи» и завершили основное время вничью — 0:0. В дополнительные полчаса забитых мячей также не было, а в серии пенальти борисовчане были точнее — 4:2.
Соперником БАТЭ в борьбе за выход в полуфинал будет «Ислочь».
Составы остальных пар ¼ финала: «Динамо» (Минск) — «Слуцк», «Шахтер» (Солигорск) — «Белшина» (Бобруйск), «Витебск» — «Локомотив» (Гомель).
Первые четвертьфинальные встречи состоятся в середине марта 2019 года.