«Барселона» нашла замену Пике в чемпионате Голландии

По сообщениям Cadena Ser, «сине-гранатовые» пристально следят за игрой юного голландского футболиста и планируют подписать его в летнее трансферного окно, когда истечет контракт с другим центральным защитником клуба Томасом Вермаленом. По слухам, «Аякс» не планирует расставаться с юным дарованием за сумму менее 50 миллионов евро.