Текущие события
Футбол. Лига наций
17.11
Италия0
Португалия0
Футбол. Лига наций
17.11
Албания0
Шотландия4
Футбол. Лига наций
17.11
Румыния3
Литва0
Футбол. Лига наций
17.11
Турция0
Швеция1
Футбол. Лига наций
17.11
Азербайджан2
Фарерские острова0
Футбол. Лига наций
17.11
Мальта0
Косово5
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки
Сочи
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Шинник
Футбол. Лига наций
17.11
Сербия2
Черногория1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Мордовия
Все события
Фоторепортажи
22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
14Золотая команда Семина. Вы помните такой «Локомотив»?
02:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Барселона» нашла замену Пике в чемпионате Голландии

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Испанская «Барселона» летом намерена приобрести 19-летнего защитника «Аякса» Маттейс де Лигта, которого планирует использовать в качестве замены основного игрока обороны Жерара Пике.

Наверх
Источник: AFP 2018

По сообщениям Cadena Ser, «сине-гранатовые» пристально следят за игрой юного голландского футболиста и планируют подписать его в летнее трансферного окно, когда истечет контракт с другим центральным защитником клуба Томасом Вермаленом. По слухам, «Аякс» не планирует расставаться с юным дарованием за сумму менее 50 миллионов евро.

Также издание Mundo Deportivo утверждает, что «Барселона» проявляет интерес к еще одному футболисту амстердамского клуба 21-летнему Френки де Йонгу, выступающему на позиции центрального полузащитника.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Русские забыли дома допинг": что говорят в Германии об игре сборной России
Транькову угрожают после слов о Загитовой
Загитова побеждает в Москве и выходит в Финал Гран-при
Шипулин не попал в сборную России
Тарасова и Морозов победили на этапе Гран-при в Москве
Луческу никому не помог. Для России все решится в Швеции
ЦСКА обыграл «Нефтехимик» и одержал девятую победу подряд
Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года
Гол Митровича принес сборной Сербии победу над черногорцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь