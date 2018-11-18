Инфантино продает мировой футбол. В этом уверены немецкие СМИ

Источник: РИА "Новости"

Джанни и скандалы

В последнее время имя швейцарца Джанни Инфантино то и дело мелькает в западных СМИ — главным образом в связи со скандалами. Его резко критиковали за желание расширить число участников чемпионата мира-2022 в Катаре. Против него выступали многочисленные оппоненты, разбивавшие в пух и прах идеи, связанные с организацией двух новых турниров — мировой Лиги наций и своеобразной суперлиги на 24 клуба, призванной заменить клубный чемпионат мира. Его обвиняли в чрезмерной скрытности и заговорах, когда он отказывался раскрывать финансовые детали этих проектов.

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После вброса данных Football Leaks ко всему этому добавились старые проблемы и дела, с которыми Инфантино разбирался, еще будучи генеральным секретарем УЕФА. Финансовый фэйр-плей и его соблюдение (или, наоборот, несоблюдение) английским «Манчестер Сити» и французским «ПСЖ». Якобы Джанни много знал, но неплохо спал, потому что находил компромисс с арабскими владельцами обоих клубов, позволял им больше, чем имел право, но при этом умело избегал наказания — как нарушителей ФФП, так и своего собственного.

Естественно, Инфантино одни обвинения пропускал мимо ушей (и, наверное, если судить с его позиции, правильно делал), на другие давал грамотно составленный письменный ответ.

Выборы президента ФИФА

Что же происходит? Отчего такие мощные залпы по чиновнику?

Причин, пожалуй, несколько. Одна из тех, что на поверхности: выборы. Выборы президента ФИФА.

10 июня 2018 года Международная федерация футбола, как и положено, объявила начало предвыборного периода. О чем официально уведомила всех членов и конфедерации циркулярным письмом от 11 июня.

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13 июня стартовал сам предвыборный период. В нем мы сейчас с вами и живем. К 5 февраля 2019-го в Цюрих должны поступить все заявки по претендентам. 5 мая станут известны имена тех, кто утвержден в роли кандидата на пост президента ФИФА.

Наконец, 5 июня будущего года состоятся сами выборы — на 69-м конгрессе ФИФА в Париже.

Не исключаю, хватает тех, кто, скажем так, не рад тому, что делает Инфантино — как в ФИФА, так и непосредственно в футболе. Или с футболом.

Ну и борьбу за власть и деньги тоже никто не отменял. ЗЖЖ — зависть, жадность и желание властвовать. О смертельном вирусе ЗЖЖ, витающем среди нас, недавно очень интересно рассказывал в своей передаче «Бесогон» знаменитый режиссер и актер Никита Михалков. Есть этот вирус и в современном футболе — куда же без него.

Какие деньги крутятся в мировом футболе, думаю, вам не нужно рассказывать. Один только проект на 25 миллиардов долларов, проталкиваемый Инфантино, чего стоит.

Кстати, возможно, в нем тоже причина происходящего вокруг чиновника. У проекта очень много противников. И если Джанни не прислушивается к доводам, они вполне могут запустить в СМИ компромат или его подобие.

25 миллиардов долларов

Вернемся к германским СМИ. По данным Suddeutscher Zeitung и WDR, в обмен на 25 миллиардов долларов, выделенных на 12 лет на развитие двух проектов (мировую Лигу наций и суперлигу), инвесторы получат… все, что сейчас принадлежит ФИФА. Права. Цифровые и архивные, на все фильмы, видеоматериалы и компьютерные игры, любые трансляции, коммерческие и имиджевые. И права на будущие чемпионаты мира.

То есть, если верить немцам, Инфантино готов продать… весь мировой футбол. За 25 миллиардов долларов. Неизвестно кому.

Сам швейцарец, рекламируя предложение, уже не раз говорил, что деньги выделяются только в обмен на организацию двух новых турниров. И предупреждал, что не может раскрывать имена потенциальных финансистов, так как подписал некий документ о неразглашении таких данных.

Естественно, подобная позиция президента ФИФА не нашла понимания у многих членов Совета ФИФА. Против Инфантино жестко выступила Европа (УЕФА). Страсти сильно накалились — вплоть до того, что пошли разговоры о разрыве отношений и развале той структуры управления мировым футболом, которая существует сегодня.

Но Джанни не пошел на открытый конфликт. Пока создана рабочая группа, изучающая два упомянутых проекта. И ничего больше.

А про инвесторов только слухи — богатые аравийцы и связанный с ними японский банк.

Если верить германским журналистам, в чьем распоряжении оказались некие конфиденциальные документы, согласись Совет ФИФА с предложениями ее президента, эти «покупатели» получили бы в финансовое управление весь футбол. А сама ФИФА стала бы «пустышкой», организацией без коммерческого наполнения. Кстати, права достались бы вновь созданного консорциуму, во главе которого встал бы… сам Инфантино, как председатель наблюдательного совета.

У журналистов есть и доклад двух бывших высокопоставленных юристов ФИФА — Марко Филлигера и Йорга Фолльмюллера. Они изучали риски и недостатки предложения о 25 миллиардах и дали негативное заключение. А потом уволились из ФИФА (или их уволили).