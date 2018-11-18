Инфантино продает мировой футбол. В этом уверены немецкие СМИ
По президенту ФИФА сегодня нанесен еще один мощный удар. На этот раз материалы о нем обнародовали Suddeutsche Zeitung и WDR.
По президенту ФИФА сегодня нанесен еще один мощный удар. На этот раз материалы о нем обнародовали Suddeutsche Zeitung и WDR.
В последнее время имя швейцарца Джанни Инфантино то и дело мелькает в западных СМИ — главным образом в связи со скандалами. Его резко критиковали за желание расширить число участников чемпионата мира-2022 в Катаре. Против него выступали многочисленные оппоненты, разбивавшие в пух и прах идеи, связанные с организацией двух новых турниров — мировой Лиги наций и своеобразной суперлиги на 24 клуба, призванной заменить клубный чемпионат мира. Его обвиняли в чрезмерной скрытности и заговорах, когда он отказывался раскрывать финансовые детали этих проектов.
После вброса данных Football Leaks ко всему этому добавились старые проблемы и дела, с которыми Инфантино разбирался, еще будучи генеральным секретарем УЕФА. Финансовый
Естественно, Инфантино одни обвинения пропускал мимо ушей (и, наверное, если судить с его позиции, правильно делал), на другие давал грамотно составленный письменный ответ.
Что же происходит? Отчего такие мощные залпы по чиновнику?
Причин, пожалуй, несколько. Одна из тех, что на поверхности: выборы. Выборы президента ФИФА.
10 июня 2018 года Международная федерация футбола, как и положено, объявила начало предвыборного периода. О чем официально уведомила всех членов и конфедерации циркулярным письмом от 11 июня.
13 июня стартовал сам предвыборный период. В нем мы сейчас с вами и живем. К 5 февраля 2019-го в Цюрих должны поступить все заявки по претендентам. 5 мая станут известны имена тех, кто утвержден в роли кандидата на пост президента ФИФА.
Наконец, 5 июня будущего года состоятся сами выборы — на 69-м конгрессе ФИФА в Париже.
Не исключаю, хватает тех, кто, скажем так, не рад тому, что делает Инфантино — как в ФИФА, так и непосредственно в футболе. Или с футболом.
Ну и борьбу за власть и деньги тоже никто не отменял. ЗЖЖ — зависть, жадность и желание властвовать. О смертельном вирусе ЗЖЖ, витающем среди нас, недавно очень интересно рассказывал в своей передаче «Бесогон» знаменитый режиссер и актер Никита Михалков. Есть этот вирус и в современном футболе — куда же без него.
Какие деньги крутятся в мировом футболе, думаю, вам не нужно рассказывать. Один только проект на 25 миллиардов долларов, проталкиваемый Инфантино, чего стоит.
Кстати, возможно, в нем тоже причина происходящего вокруг чиновника. У проекта очень много противников. И если Джанни не прислушивается к доводам, они вполне могут запустить в СМИ компромат или его подобие.
Вернемся к германским СМИ. По данным Suddeutscher Zeitung и WDR, в обмен на 25 миллиардов долларов, выделенных на 12 лет на развитие двух проектов (мировую Лигу наций и суперлигу), инвесторы получат… все, что сейчас принадлежит ФИФА. Права. Цифровые и архивные, на все фильмы, видеоматериалы и компьютерные игры, любые трансляции, коммерческие и имиджевые. И права на будущие чемпионаты мира.
То есть, если верить немцам, Инфантино готов продать… весь мировой футбол. За 25 миллиардов долларов. Неизвестно кому.
Естественно, подобная позиция президента ФИФА не нашла понимания у многих членов Совета ФИФА. Против Инфантино жестко выступила Европа (УЕФА). Страсти сильно накалились — вплоть до того, что пошли разговоры о разрыве отношений и развале той структуры управления мировым футболом, которая существует сегодня.
Но Джанни не пошел на открытый конфликт. Пока создана рабочая группа, изучающая два упомянутых проекта. И ничего больше.
А про инвесторов только слухи — богатые аравийцы и связанный с ними японский банк.
Если верить германским журналистам, в чьем распоряжении оказались некие конфиденциальные документы, согласись Совет ФИФА с предложениями ее президента, эти «покупатели» получили бы в финансовое управление весь футбол. А сама ФИФА стала бы «пустышкой», организацией без коммерческого наполнения. Кстати, права достались бы вновь созданного консорциуму, во главе которого встал бы… сам Инфантино, как председатель наблюдательного совета.
У журналистов есть и доклад двух бывших высокопоставленных юристов ФИФА — Марко Филлигера и Йорга Фолльмюллера. Они изучали риски и недостатки предложения о 25 миллиардах и дали негативное заключение. А потом уволились из ФИФА (или их уволили).
Интересно, что еще мы услышим об Инфантино в ближайшие месяцы…