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09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» намерен приобрести Кэхилла в зимнее трансферное окно

«Милан» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом, который, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации источника, итальянский клуб хочет приобрести игрока из-за кадровых проблем в обороне. За последний месяц из-за травм выбыли три игрока обороны «Милана»: Алессио Романьоли, Матео Мусаккьо и Маттиа Кальдара. Напомним, соглашение между Кэхиллом и лондонским «Челси» рассчитано до конца сезона-2018/19.

Кэхилл выступает за «Челси» с 2012 года. Ранее он играл в «Болтон Уондерерс», «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Астон Вилле».

Англичанин потерял место в составе «Челси» после прихода Маурицио Сарри, сменившего на посту главного тренера Антонио Конте. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 32-летний защитник принял участие лишь в одном матче, отыграв на поле 21 минуту.

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