«Милан» намерен приобрести Кэхилла в зимнее трансферное окно
«Милан» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом, который, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.
«Милан» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом, который, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, итальянский клуб хочет приобрести игрока
Кэхилл выступает за «Челси» с 2012 года. Ранее он играл в «Болтон Уондерерс», «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Астон Вилле».
Англичанин потерял место в составе «Челси» после прихода Маурицио Сарри, сменившего на посту главного тренера Антонио Конте. В нынешнем сезоне английской