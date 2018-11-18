«Милан» намерен приобрести Кэхилла в зимнее трансферное окно

По информации источника, итальянский клуб хочет приобрести игрока из-за кадровых проблем в обороне. За последний месяц из-за травм выбыли три игрока обороны «Милана»: Алессио Романьоли, Матео Мусаккьо и Маттиа Кальдара. Напомним, соглашение между Кэхиллом и лондонским «Челси» рассчитано до конца сезона-2018/19.

Кэхилл выступает за «Челси» с 2012 года. Ранее он играл в «Болтон Уондерерс», «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Астон Вилле».