Салах и Мане претендуют на приз лучшему африканскому футболисту по версии BBC

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В него вошли: сенегальцы Садио Мане («Ливерпуль») и Калиду Кулибали («Наполи»), египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»), марокканец Мехди Бенатиа («Ювентус») и ганец Томас Парти («Атлетико»).

Победитель будет определён 14 декабря.

В прошлом году этот приз получил Салах.