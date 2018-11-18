Салах и Мане претендуют на приз лучшему африканскому футболисту по версии BBC
Британское издание BBC назвало список из пяти претендентов на звание лучшего африканского футболиста по итогам года.
Британское издание BBC назвало список из пяти претендентов на звание лучшего африканского футболиста по итогам года.
В него вошли: сенегальцы Садио Мане («Ливерпуль») и Калиду Кулибали («Наполи»), египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»), марокканец Мехди Бенатиа («Ювентус») и ганец Томас Парти («Атлетико»).
Победитель будет определён 14 декабря.
В прошлом году этот приз получил Салах.
В минувшем сезоне Мане и Салах в составе «Ливерпуля» дошли до финала Лиги чемпионов, Парти с «Атлетико» стал победителем Лиги Европы, Бенатиа выиграл чемпионат Италии с «Ювентусом».