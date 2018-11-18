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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Салах и Мане претендуют на приз лучшему африканскому футболисту по версии BBC

Британское издание BBC назвало список из пяти претендентов на звание лучшего африканского футболиста по итогам года.

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Источник: Reuters

В него вошли: сенегальцы Садио Мане («Ливерпуль») и Калиду Кулибали («Наполи»), египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»), марокканец Мехди Бенатиа («Ювентус») и ганец Томас Парти («Атлетико»).

Победитель будет определён 14 декабря.

В прошлом году этот приз получил Салах.

В минувшем сезоне Мане и Салах в составе «Ливерпуля» дошли до финала Лиги чемпионов, Парти с «Атлетико» стал победителем Лиги Европы, Бенатиа выиграл чемпионат Италии с «Ювентусом».

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