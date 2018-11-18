Болт: До конца ноября подпишу контракт с клубом, либо покончу с мечтой о футболе

«У меня много предложений от разных клубов. Сейчас я выбираю подходящее. Приму решение до конца ноября, и я либо подпишу контракт с клубом, либо покончу с мечтой о футболе», — приводит слова Болта NBC Sports.

Напомним, Болт сыграл несколько товарищеских матчей за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс», но позже покинул команду, так как не смог достичь договорённости по условиям контракта. Также мальтийская «Валетта» хотела заключить с ямайцем двухлетний контракт, однако Болт ответил отказом. До перехода в австралийский клуб он тренировался в составе дортмундской «Боруссии» и норвежского клуба «Стремсгодсет».