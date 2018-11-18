«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 30 млн за хавбека «Ромы» Пеллегрини
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает Football Italia.
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает Football Italia.
По данным источника, руководство английского клуба провело встречу с агентом игрока в Лондоне. Манкунианцы заверили представителя футболиста в том, что клуб готов заплатить за него € 30 млн, которые прописаны в контракте в качестве отступных. Кроме того, «МЮ» намерен вдвое увеличить зарплату футболиста, которая сейчас составляет € 1 млн в год.
«Рома», в свою очередь, не планирует расставаться с хавбеком и собирается продлить с ним соглашение с увеличением суммы отступных.
22-летний Пеллегрини перешёл в «Рому» летом 2017 года из «Сассуоло» за € 10 млн. В нынешнем сезоне он провёл за римский клуб девять матчей в Серии А, забил один гол, а также отдал две результативные передачи.