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14:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 30 млн за хавбека «Ромы» Пеллегрини

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает Football Italia.

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Источник: Reuters

По данным источника, руководство английского клуба провело встречу с агентом игрока в Лондоне. Манкунианцы заверили представителя футболиста в том, что клуб готов заплатить за него € 30 млн, которые прописаны в контракте в качестве отступных. Кроме того, «МЮ» намерен вдвое увеличить зарплату футболиста, которая сейчас составляет € 1 млн в год.

«Рома», в свою очередь, не планирует расставаться с хавбеком и собирается продлить с ним соглашение с увеличением суммы отступных.

22-летний Пеллегрини перешёл в «Рому» летом 2017 года из «Сассуоло» за € 10 млн. В нынешнем сезоне он провёл за римский клуб девять матчей в Серии А, забил один гол, а также отдал две результативные передачи.

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