«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 30 млн за хавбека «Ромы» Пеллегрини

Источник: Reuters

По данным источника, руководство английского клуба провело встречу с агентом игрока в Лондоне. Манкунианцы заверили представителя футболиста в том, что клуб готов заплатить за него € 30 млн, которые прописаны в контракте в качестве отступных. Кроме того, «МЮ» намерен вдвое увеличить зарплату футболиста, которая сейчас составляет € 1 млн в год.

«Рома», в свою очередь, не планирует расставаться с хавбеком и собирается продлить с ним соглашение с увеличением суммы отступных.