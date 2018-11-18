СМИ: Футболист клуба шестой итальянской лиги найден мертвым в своем доме

По информации издания, тело 19-летнего игрока обнаружил младший брат Колуччи в гараже его дома. Основной причиной смерти молодого человека является самоубийство.

Как отмечается, тревогу о пропаже Фабиано Колуччи забил капитан «Мартины» Марко Амато после того, как тот не пришел на встречу с ним. Президент «Мартины» попросил руководство лиги перенести следующий матч команды из-за случившейся трагедии.