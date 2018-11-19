Гризманн: Было очень сложно отказать «Барселоне»

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«Сложно ли было отказать «Барселоне»? Очень сложно. Каталонский клуб очень хотел видеть меня в своём составе, постоянно поступали от них звонки и сообщения. Но с другой стороны был клуб, за который я выступал долгое время и где являюсь важным игроком.

«Атлетико» строит вокруг меня свой проект. Мои партнёры по команде и руководство клуба приложили усилия, чтобы я остался. Со мной велись переговоры, мне увеличили зарплату. Было сделано всё, чтобы показать, что это мой дом и что я не должен уходить. Это был действительно сложный период, — приводит слова Гризманна Canal+.