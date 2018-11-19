Текущие события
Футбол. Лига наций
20:00
Андорра
Латвия
Футбол. Лига наций
20:00
Грузия
Казахстан
Футбол. Сборные
21:30
Катар
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Словакия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Болгария
Словения
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Македония
Гибралтар
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Армения
Футбол. Лига наций
18.11
Швейцария5
Бельгия2
Футбол. Лига наций
18.11
Венгрия2
Финляндия0
Футбол. Лига наций
18.11
Греция0
Эстония1
Футбол. Сборные
18.11
Испания1
Босния и Герцеговина0
Все события
Фоторепортажи
13Тренировка сборной: мороз и солнце в день рождения Лунева
21Кожаный костюм Загитовой и разоблачение боксеров-фигуристов
09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Гризманн: Было очень сложно отказать «Барселоне»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о решении отказаться от перехода в «Барселону».

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Симеоне будет получать в «Атлетико» больше Гризманна

«Сложно ли было отказать «Барселоне»? Очень сложно. Каталонский клуб очень хотел видеть меня в своём составе, постоянно поступали от них звонки и сообщения. Но с другой стороны был клуб, за который я выступал долгое время и где являюсь важным игроком.

«Атлетико» строит вокруг меня свой проект. Мои партнёры по команде и руководство клуба приложили усилия, чтобы я остался. Со мной велись переговоры, мне увеличили зарплату. Было сделано всё, чтобы показать, что это мой дом и что я не должен уходить. Это был действительно сложный период, — приводит слова Гризманна Canal+.

По окончании прошедшего сезона «Барселона» была готова активировать опцию выкупа Гризманна за сумму около € 100 млн, однако французский футболист принял решение отклонить предложение сине-гранатовых и продлил контракт с «Атлетико».

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Боец ММА вступил в драку со спецназом и пожалел!
Дзюба спешит на помощь сборной: анонс матча Лиги наций
Пять пострадавших: 17-летняя гонщица устроила жуткую аварию
Швейцария начала с 0:2 и уничтожила Бельгию в Лиге наций
Англия мстит хорватам за ЧМ. До победы в Лиге наций — два матча
Радулов признан первой звездой дня в НХЛ
СМИ узнали о задержании Аленичева за вождение в пьяном виде
Испания переиграла боснийцев в товарищеском матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь