Директор «Арсенала» — о Суперлиге: Мы не хотим нанести ущерб АПЛ
Исполнительный директор «Арсенала» Винай Венкатешам прокомментировал информацию о том, что европейские
Исполнительный директор «Арсенала» Винай Венкатешам прокомментировал информацию о том, что европейские
««Арсенал» никогда не был заинтересован в участии в турнирах, которые могут ослабить
Но должны признать, что клуб должен быть в курсе этих переговоров, или не сможем нести ответственность. Мы должны участвовать в переговорах, но это не обязательно означает, что их поддерживаем", — цитирует исполнительного директора лондонцев ESPN.
Ранее стало известно, что 16 европейских