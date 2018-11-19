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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Директор «Арсенала» — о Суперлиге: Мы не хотим нанести ущерб АПЛ

Исполнительный директор «Арсенала» Винай Венкатешам прокомментировал информацию о том, что европейские топ-клубы планируют создать Суперлигу.

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Источник: Reuters

««Арсенал» никогда не был заинтересован в участии в турнирах, которые могут ослабить Премьер-лигу. Чемпионат Англии — ведущая лига мира, мы не хотим нанести ей ущерб. Я вижу материалы, в которых сообщают о возможном выходе «Арсенала» из АПЛ, но мы никогда не хотели этого делать.

Но должны признать, что клуб должен быть в курсе этих переговоров, или не сможем нести ответственность. Мы должны участвовать в переговорах, но это не обязательно означает, что их поддерживаем", — цитирует исполнительного директора лондонцев ESPN.

Ранее стало известно, что 16 европейских топ-клубов втайне от УЕФА занимаются разработкой Суперлиги — закрытого коммерческого турнира, который должен заменить Лигу чемпионов.

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