Директор «Арсенала» — о Суперлиге: Мы не хотим нанести ущерб АПЛ

««Арсенал» никогда не был заинтересован в участии в турнирах, которые могут ослабить Премьер-лигу. Чемпионат Англии — ведущая лига мира, мы не хотим нанести ей ущерб. Я вижу материалы, в которых сообщают о возможном выходе «Арсенала» из АПЛ, но мы никогда не хотели этого делать.