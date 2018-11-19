Сарри: Не вижу смысла в футболе без веселья

«В бытность игроком мне нравилось тренироваться, нравилось быть частью команды. У меня был настоящий вкус к работе, матчи были больше похожи на страдание из-за того, в какой футбол тогда играли. Как защитник я должен был останавливать соперников, но первое время, хотел веселиться. Я думаю, что сейчас всё то же самое, иначе это было бы только работой. Не вижу смысла в футболе без веселья.