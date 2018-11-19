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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Сарри: Не вижу смысла в футболе без веселья

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился своим видением современного футбола.

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Источник: Reuters

«В бытность игроком мне нравилось тренироваться, нравилось быть частью команды. У меня был настоящий вкус к работе, матчи были больше похожи на страдание из-за того, в какой футбол тогда играли. Как защитник я должен был останавливать соперников, но первое время, хотел веселиться. Я думаю, что сейчас всё то же самое, иначе это было бы только работой. Не вижу смысла в футболе без веселья.

В Италии есть культура результата, но в последние несколько лет в моей стране она меняется, появилась тенденция к более развлекательной игре, — цитирует итальянского специалиста официальный сайт «Челси».

После 12 туров «Челси», набрав 28 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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