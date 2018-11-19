Сарри: Не вижу смысла в футболе без веселья
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился своим видением современного футбола.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился своим видением современного футбола.
«В бытность игроком мне нравилось тренироваться, нравилось быть частью команды. У меня был настоящий вкус к работе, матчи были больше похожи на страдание
В Италии есть культура результата, но в последние несколько лет в моей стране она меняется, появилась тенденция к более развлекательной игре, — цитирует итальянского специалиста официальный сайт «Челси».
После 12 туров «Челси», набрав 28 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице английской