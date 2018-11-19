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17:26 (мск), источник: Lenta.Ru

«Барселона» поставила ультиматум вечно опаздывающему футболисту

Французский форвард «Барселоны» Усман Дембеле столкнулся с ультиматумом каталонского клуба из-за проблем с дисциплиной. Об этом сообщает Sport.es.

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Источник: Reuters

В руководстве «Барселоны» недовольны поведением игрока: ему грозит отчисление из первой команды каталонцев. Среди претензий к нему — опоздания на тренировки, а также низкая интеграция Дембеле в коллектив.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 22:45
Атлетико
-Барселона-

Француз не спешит с изучением испанского и общается в основном со своим соотечественником, защитником Самюэлем Умтити.

Также клуб допускает, что расстанется с Дембеле летом 2019-го. За продажу футболиста каталонцы намерены выручить минимум 100 миллионов евро, что позволит покрыть большую часть расходов на переход игрока в 2017-м.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 21-летний француз провел 11 матчей. В них Дембеле отметился четырьмя забитыми мячами и отдал одну голевую передачу. Футболист перешел в каталонский клуб в 2017 году из дортмундской «Боруссии». «Барселона» заплатила за форварда 105 миллионов евро.

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