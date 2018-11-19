«Барселона» поставила ультиматум вечно опаздывающему футболисту

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В руководстве «Барселоны» недовольны поведением игрока: ему грозит отчисление из первой команды каталонцев. Среди претензий к нему — опоздания на тренировки, а также низкая интеграция Дембеле в коллектив.

Футбол Испания 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 22:45 Атлетико - Барселона -

Француз не спешит с изучением испанского и общается в основном со своим соотечественником, защитником Самюэлем Умтити.

Также клуб допускает, что расстанется с Дембеле летом 2019-го. За продажу футболиста каталонцы намерены выручить минимум 100 миллионов евро, что позволит покрыть большую часть расходов на переход игрока в 2017-м.