Роналду: До сих пор сержусь на Озила из-за его перехода в «Арсенал»
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе «Реала», признался, что был расстроен уходом полузащитника Месута Озила из мадридской команды.
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе «Реала», признался, что был расстроен уходом полузащитника Месута Озила из мадридской команды.
«Переход Озила был для меня очень плохой новостью. Месут — тот игрок, который лучше всех знал и чувствовал мои манёвры перед воротами на поле. Я до сих пор сержусь на него
Роналду и Озил вместе выступали в составе мадридского «Реала» с 2010 по 2013 год. Вместе игроки становились чемпионами Испании, обладателями Кубка и Суперкубка страны. Немецкий полузащитник покинул испанскую команду и перешёл в лондонский «Арсенал» в 2013 году. Озил выступает за лондонский клуб по сей день.