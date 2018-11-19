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17:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду: До сих пор сержусь на Озила из-за его перехода в «Арсенал»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе «Реала», признался, что был расстроен уходом полузащитника Месута Озила из мадридской команды.

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Источник: AP 2018

«Переход Озила был для меня очень плохой новостью. Месут — тот игрок, который лучше всех знал и чувствовал мои манёвры перед воротами на поле. Я до сих пор сержусь на него из-за этого перехода», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.

Роналду и Озил вместе выступали в составе мадридского «Реала» с 2010 по 2013 год. Вместе игроки становились чемпионами Испании, обладателями Кубка и Суперкубка страны. Немецкий полузащитник покинул испанскую команду и перешёл в лондонский «Арсенал» в 2013 году. Озил выступает за лондонский клуб по сей день.

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30 октября© Ньюстюб
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