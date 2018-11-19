Погба согласился вернуться в «Ювентус»

По информации издания, французский футболист уже сообщил бывшим партнёрам по итальянской команде о возвращении в «Ювентус». Ожидается, что трансфер Погба может произойти в грядущее зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Погба имеет напряжённые отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.