Погба согласился вернуться в «Ювентус»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился вернуться в туринский «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился вернуться в туринский «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, французский футболист уже сообщил бывшим партнёрам по итальянской команде о возвращении в «Ювентус». Ожидается, что трансфер Погба может произойти в грядущее зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Погба имеет напряжённые отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Напомним, Погба выступал в составе «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. Вместе с итальянским клубом француз четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды становился обладателем Суперкубка страны. В 2016 году Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед».