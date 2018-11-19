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17:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласился вернуться в туринский «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

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Источник: Reuters

По информации издания, французский футболист уже сообщил бывшим партнёрам по итальянской команде о возвращении в «Ювентус». Ожидается, что трансфер Погба может произойти в грядущее зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Погба имеет напряжённые отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Напомним, Погба выступал в составе «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. Вместе с итальянским клубом француз четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды становился обладателем Суперкубка страны. В 2016 году Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед».

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10 мая 2017© Ньюстюб
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