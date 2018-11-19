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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Санчес попал в сферу интересов четырёх европейских клубов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес попал в сферу интересов четырёх европейских клубов, сообщает Goal.com.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Англия 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 18:00
Манчестер Юнайтед
-Кристал Пэлас-

По информации источника, в услугах 29-летнего чилийского футболиста заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Бавария», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Отмечается, что приоритетным для Санчеса является вариант с переходом во французскую команду.

Ранее сообщалось, что Санчес рассчитывает покинуть английскую команду в предстоящее зимнее трансферное окно из-за напряжённых отношений с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, а также из-за того, что не чувствует себя комфортно в клубе.

В нынешнем сезоне чилийский нападающий принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился лишь одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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