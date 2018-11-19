Санчес попал в сферу интересов четырёх европейских клубов

Источник: РИА "Новости"

Футбол Англия 2018/2019 Тур 13, 24.11.2018, 18:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас -

По информации источника, в услугах 29-летнего чилийского футболиста заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Бавария», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Отмечается, что приоритетным для Санчеса является вариант с переходом во французскую команду.

Ранее сообщалось, что Санчес рассчитывает покинуть английскую команду в предстоящее зимнее трансферное окно из-за напряжённых отношений с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, а также из-за того, что не чувствует себя комфортно в клубе.