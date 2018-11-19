Санчес попал в сферу интересов четырёх европейских клубов
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес попал в сферу интересов четырёх европейских клубов, сообщает Goal.com.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес попал в сферу интересов четырёх европейских клубов, сообщает Goal.com.
По информации источника, в услугах 29-летнего чилийского футболиста заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Бавария», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Отмечается, что приоритетным для Санчеса является вариант с переходом во французскую команду.
Ранее сообщалось, что Санчес рассчитывает покинуть английскую команду в предстоящее зимнее трансферное окно
В нынешнем сезоне чилийский нападающий принял участие в 9 матчах английской