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21:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Манчестер Юнайтед» и «Монако» аренду Фалькао оформили с махинациями

«Манчестер Юнайтед» и «Монако» провернули мошенническую схему при арендном трансфере колумбийского нападающего Радамеля Фалькао в 2014 году. Об этом сообщает The Times со ссылкой на расследование Football Leaks.

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Источник: AP 2018

По данным источника, клубы решили сэкономить на выплатах солидарности для клубов, которые причастны к воспитанию форварда в возрасте до 21 года.

Футбол
Франция 2018/2019
Тур 14, 24.11.2018, 22:00
Кан
-Монако-

Аренда Фалькао обошлась «Манчестер Юнайтед» в € 10 млн. Из них € 6 млн английский клуб выплатил сразу, а остаток суммы планировалось оформить в качестве бонусов. Таким образом, со второй части трансфера клубам не пришлось бы выплачивать 40% выплат солидарности.

«МЮ» и «Монако» собирались прописать € 4 млн в качестве бонусов за попадание манкунианцев в Лигу чемпионов по итогам сезона. Но такой вид выплат оказался запрещён по правилам Лиги 1. В итоге клубы договорились о проведении товарищеского матча, за срыв которого английский клуб должен был выплатить монегаскам € 4 млн. Затем «МЮ» отказался от участия в матче, выплатив монегаскам эту сумму в качестве неустойки.

32-летний Фалькао выступал за «МЮ» в сезоне-2014/15, провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах и стал автором четырёх голов.

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