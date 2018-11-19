Источник: «Манчестер Юнайтед» и «Монако» аренду Фалькао оформили с махинациями

Источник: AP 2018

По данным источника, клубы решили сэкономить на выплатах солидарности для клубов, которые причастны к воспитанию форварда в возрасте до 21 года.

Футбол Франция 2018/2019 Тур 14, 24.11.2018, 22:00 Кан - Монако -

Аренда Фалькао обошлась «Манчестер Юнайтед» в € 10 млн. Из них € 6 млн английский клуб выплатил сразу, а остаток суммы планировалось оформить в качестве бонусов. Таким образом, со второй части трансфера клубам не пришлось бы выплачивать 40% выплат солидарности.

«МЮ» и «Монако» собирались прописать € 4 млн в качестве бонусов за попадание манкунианцев в Лигу чемпионов по итогам сезона. Но такой вид выплат оказался запрещён по правилам Лиги 1. В итоге клубы договорились о проведении товарищеского матча, за срыв которого английский клуб должен был выплатить монегаскам € 4 млн. Затем «МЮ» отказался от участия в матче, выплатив монегаскам эту сумму в качестве неустойки.