Буффон: 19 ноября — особенный день для меня

«Ещё один день 19 ноября. Особенный день для меня. День моего дебюта в Серии А с “Пармой” в 1995 году», — написал Буффон в своём «инстаграме».

40-летний Буффон является воспитанником «Пармы». В составе пармского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также Кубка УЕФА. В 2001 году он перешёл в «Ювентус» за € 52,88 млн, с которым девять раз становился чемпионом Италии, четыре раза завоевал Кубок Италии, а также пять раз победил в матче за Суперкубок Италии. Минувшим летом Буффон на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ».