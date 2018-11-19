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23:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон: 19 ноября — особенный день для меня

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон сообщил, что 19 ноября является особенным днём для него. В этот день в 1995 году голкипер в возрасте 17 лет дебютировал в Серии А в составе «Пармы» в матче с «Миланом».

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«Ещё один день 19 ноября. Особенный день для меня. День моего дебюта в Серии А с “Пармой” в 1995 году», — написал Буффон в своём «инстаграме».

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40-летний Буффон является воспитанником «Пармы». В составе пармского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также Кубка УЕФА. В 2001 году он перешёл в «Ювентус» за € 52,88 млн, с которым девять раз становился чемпионом Италии, четыре раза завоевал Кубок Италии, а также пять раз победил в матче за Суперкубок Италии. Минувшим летом Буффон на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ».

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