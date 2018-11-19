Сарри: Клопп ближе всего ко мне с философской точки зрения футбола
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о коллегах, работающих в английской
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о коллегах, работающих в английской
«Клопп ближе всего мне с философской точки зрения футбола. Общение с ним кажется мне образцовым. Моуринью является человеком необыкновенных человеческих качеств. Он произвёл на меня отличное впечатление, когда мы играли на “Стэмфорд Бридж”, во время инцидента с моим помощником. Он выиграл всё и везде. Эмери — отличный профессионал и знаток футбола. Во всех его командах атакующая модель игры всегда была на высоком уровне», — приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что Сарри возглавил «Челси» минувшим летом. После 12 туров лондонский клуб, набрав 28 очков, занимает третье место в турнирной таблице