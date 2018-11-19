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19 ноября, источник: Чемпионат.com

Сарри: Клопп ближе всего ко мне с философской точки зрения футбола

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением о коллегах, работающих в английской Премьер-лиге — Юргене Клоппе («Ливерпуль»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Унаи Эмери («Арсенал»).

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Источник: Reuters

«Клопп ближе всего мне с философской точки зрения футбола. Общение с ним кажется мне образцовым. Моуринью является человеком необыкновенных человеческих качеств. Он произвёл на меня отличное впечатление, когда мы играли на “Стэмфорд Бридж”, во время инцидента с моим помощником. Он выиграл всё и везде. Эмери — отличный профессионал и знаток футбола. Во всех его командах атакующая модель игры всегда была на высоком уровне», — приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Сарри возглавил «Челси» минувшим летом. После 12 туров лондонский клуб, набрав 28 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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