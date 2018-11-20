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00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Барселона» и «Реал» поборются за Неймара

«Барселона» и «Реал» интересуются форвардом «ПСЖ» Неймаром, сообщают испанские СМИ. Напомним, что бразилец уже играл за «Барсу».

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Источник: AP 2018

По данным Marca, «Барселона» не против вернуть футболиста, однако с этим у них могут возникнуть проблемы из-за финансового аспекта — клуб много потратил на приобретение новых игроков и на их зарплаты. Преимущество в этом плане у «Реала» — деньги на трансфер у них есть. Президент клуба Флорентино Перес заинтересован в нем.

26-летний нападающий перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. За аналогичную сумму парижский клуб готов отпустить его. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за «ПСЖ» и забил 13 мячей при семи голевых передачах.

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