СМИ: «Барселона» и «Реал» поборются за Неймара
«Барселона» и «Реал» интересуются форвардом «ПСЖ» Неймаром, сообщают испанские СМИ. Напомним, что бразилец уже играл за «Барсу».
«Барселона» и «Реал» интересуются форвардом «ПСЖ» Неймаром, сообщают испанские СМИ. Напомним, что бразилец уже играл за «Барсу».
По данным Marca, «Барселона» не против вернуть футболиста, однако с этим у них могут возникнуть проблемы
26-летний нападающий перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. За аналогичную сумму парижский клуб готов отпустить его. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за «ПСЖ» и забил 13 мячей при семи голевых передачах.