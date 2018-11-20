СМИ: «Барселона» и «Реал» поборются за Неймара

По данным Marca, «Барселона» не против вернуть футболиста, однако с этим у них могут возникнуть проблемы из-за финансового аспекта — клуб много потратил на приобретение новых игроков и на их зарплаты. Преимущество в этом плане у «Реала» — деньги на трансфер у них есть. Президент клуба Флорентино Перес заинтересован в нем.