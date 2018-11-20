Неймар назвал главное условие перехода в «Реал»
Нападающий французского «Пари Сен-Жермена» и сборной Бразилии по футболу Неймар назвал условия, при которых он перейдет в мадридский «Реал». Об этом сообщает Don Balon.
Нападающий французского «Пари Сен-Жермена» и сборной Бразилии по футболу Неймар назвал условия, при которых он перейдет в мадридский «Реал». Об этом сообщает Don Balon.
По информации издания, на трансфере форварда настаивает президент «королевского клуба» Флорентино Перес. Однако бразилец не хочет выступать в одной команде с испанцем Серхио Рамосом и требует его продажи. Отмечается, что Пересу необходимо решить, кого он хочет видеть в своей команде.
При этом ранее сообщалось, что сам Неймар хочет вернуться в каталонскую «Барселону». Бразилец якобы обращался к руководству «сине-гранатовых» с просьбой инициировать его переход
В составе «Барселоны» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. Летом 2017-го он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В его составе защитник стал четырехкратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2015-го Рамос является капитаном сливочных.