Неймар назвал главное условие перехода в «Реал»

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По информации издания, на трансфере форварда настаивает президент «королевского клуба» Флорентино Перес. Однако бразилец не хочет выступать в одной команде с испанцем Серхио Рамосом и требует его продажи. Отмечается, что Пересу необходимо решить, кого он хочет видеть в своей команде.

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При этом ранее сообщалось, что сам Неймар хочет вернуться в каталонскую «Барселону». Бразилец якобы обращался к руководству «сине-гранатовых» с просьбой инициировать его переход из-за конфликтов с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани.

В составе «Барселоны» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. Летом 2017-го он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.