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11:11 (мск), источник: Vesti.kz

Неймар назвал главное условие перехода в «Реал»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермена» и сборной Бразилии по футболу Неймар назвал условия, при которых он перейдет в мадридский «Реал». Об этом сообщает Don Balon.

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Источник: Reuters

По информации издания, на трансфере форварда настаивает президент «королевского клуба» Флорентино Перес. Однако бразилец не хочет выступать в одной команде с испанцем Серхио Рамосом и требует его продажи. Отмечается, что Пересу необходимо решить, кого он хочет видеть в своей команде.

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При этом ранее сообщалось, что сам Неймар хочет вернуться в каталонскую «Барселону». Бразилец якобы обращался к руководству «сине-гранатовых» с просьбой инициировать его переход из-за конфликтов с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани.

В составе «Барселоны» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. Летом 2017-го он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В его составе защитник стал четырехкратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2015-го Рамос является капитаном сливочных.

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