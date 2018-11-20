«Шахтер» продлил контракт с вратарем
Голкипер «Шахтера» Игорь Шацкий продлил контракт с карагандинским клубом, сообщается на его официальном сайте.
Голкипер «Шахтера» Игорь Шацкий продлил контракт с карагандинским клубом, сообщается на его официальном сайте.
Новое соглашение с 29-летним вратарем было подписано по схеме 1+1.
Игорь Шацкий является воспитанником карагандинского «Шахтера» и выступает за главную команду с 2015 года.
В разные годы он также выступал за дублирующую команду «горняков», «Астану-1964» и темиртауский «Булат-АМТ».