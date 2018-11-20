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13:28 (мск), источник: Lenta.Ru

«Милан» приступил к возвращению Ибрагимовича

Итальянский «Милан» провел переговоры с агентом шведского форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича Мино Райолой. Об этом сообщает Football Italia.

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Источник: AP 2018

Представители клуба общались с Райолой на протяжении четырех часов. Стороны поднимали вопрос о возможном возвращении 37-летнего нападающего в «Милан».

В нынешнем розыгрыше MLS на счету форварда 22 забитых мяча в 27 матчах турнира. Швед занимает второе место в гонке бомбардиров.

Итальянский клуб уже пытался заполучить Ибрагимовича в 2017 году. Тогда швед предпочел «Милану» английский «Манчестер Юнайтед».

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Он провел 85 игр в составе «россонери» и 56 раз поражал ворота соперников.

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