«Иртыш» сохранил прописку в КПЛ на сезон-2019
Павлодарский «Иртыш» сохранил прописку в казахстанской
Павлодарский «Иртыш» сохранил прописку в казахстанской
Ответная встреча команд, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Арман Смаилов (66-я минута) и Милош Стаменкович (82-я с пенальти). У гостей единственный мяч забил Серикжан Абжал (76-я).
В первой игре, прошедшей 16 ноября в Шымкенте, победу со счетом 3:0 одержали павлодарцы.
Таким образом, «Иртыш» победил в общим счетом 5:1 и следующий сезон начнет в КПЛ.
«Кыран» во второй раз пытался попасть в КПЛ. В 2014 году шымкентцы в стыковом матче после ничьей 1:1 проиграли «Таразу» в серии пенальти.