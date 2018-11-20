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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» сохранил прописку в КПЛ на сезон-2019

Павлодарский «Иртыш» сохранил прописку в казахстанской премьер-лиге на сезон-2019, обыграв в переходных матчах шымкентский «Кыран», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ответная встреча команд, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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В составе победителей отличились Арман Смаилов (66-я минута) и Милош Стаменкович (82-я с пенальти). У гостей единственный мяч забил Серикжан Абжал (76-я).

В первой игре, прошедшей 16 ноября в Шымкенте, победу со счетом 3:0 одержали павлодарцы.

Таким образом, «Иртыш» победил в общим счетом 5:1 и следующий сезон начнет в КПЛ.

«Кыран» во второй раз пытался попасть в КПЛ. В 2014 году шымкентцы в стыковом матче после ничьей 1:1 проиграли «Таразу» в серии пенальти.

Иртыш П
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