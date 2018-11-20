«Иртыш» сохранил прописку в КПЛ на сезон-2019

Ответная встреча команд, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Арман Смаилов (66-я минута) и Милош Стаменкович (82-я с пенальти). У гостей единственный мяч забил Серикжан Абжал (76-я).

В первой игре, прошедшей 16 ноября в Шымкенте, победу со счетом 3:0 одержали павлодарцы.

Таким образом, «Иртыш» победил в общим счетом 5:1 и следующий сезон начнет в КПЛ.