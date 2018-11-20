20-летний форвард сборной Казахстана продлил контракт с клубом после гола в Лиге наций

Новое соглашение с 20-летним Омиртаевым рассчитано до конца сезона.

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Накануне форвард дебютировал за сборную Казахстана — он вышел на замену в матче Лиги наций с Грузией (1:2) и забил через минуту.

За основной состав «Шахтера» Омиртаев выступает с 2015 года. В КПЛ он дебютировал в 17-летнем возрасте и всего провел 70 матчей, в которых забил пять голов. В прошедшем сезоне на счету Омиртаева — четыре мяча и три ассиста в 23 встречах.